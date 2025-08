Mirandola, domenica 3 agosto si conclude la mostra “Nostro fratello Odoardo”

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MIRANDOLA - Si conclude domenica 3 agosto la mostra “Nostro fratello Odoardo” organizzata presso la Sala Trionfini di Mirandola in occasione del 95° anniversario del matrimonio tra Odoardo e Maria Marchesi.

L’esposizione aperta dal 6 luglio scorso, prevedeva oltre ai pannelli illustrativi con i testi curati da Maria Peri e don Luca Baraldi, diverse pubblicazioni su Odoardo, la moglie Maria e don Dante Sala oltre all’originale del registro con l’atto di matrimonio, conservato presso l’Archivio parrocchiale di Mirandola.

La mostra è stata promossa da: Comitato Sala Trionfini, Amici della Consulta Aps, Consulta del Volontariato di Mirandola, Diocesi di Carpi, parrocchia di Santa Maria Maggiore, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.

Odoardo Focherini nacque a Carpi il 6 giugno 1907 da genitori di origine trentina. Di fondamentale importanza per la sua formazione fu il suo rapporto con don Armando Benatti e don Zeno Saltini. Il 9 luglio 1930 sposò, nel duomo di Mirandola, Maria Marchesi (1909-1989), dalla quale ebbe sette figli. Già dal 1938 Focherini si attivò per agevolare la fuga di perseguitati verso la Spagna e l'America Latina.

Dopo l'8 settembre 1943 e la conseguente occupazione nazista della penisola, il suo impegno a favore degli ebrei si fece più intenso e rischioso. Iniziò a prendere contatti con persone di fiducia per ottenere carte d'identità in bianco al fine di aiutare i perseguitati ad entrare in Svizzera. Con la collaborazione del parroco di San Martino Spino don Dante Sala, mise in piedi un'efficace organizzazione clandestina, capace di condurre in salvo oltre cento ebrei che a lui si affidarono. Odoardo e don Sala erano sempre in perfetto accordo quando si dovevano salvare gli ebrei e facevano di tutto per condurre a buon fine questa missione. L'11 marzo 1944 presso l'ospedale di Carpi fu arrestato dai fascisti. Inizialmente detenuto nel carcere di San Giovanni in Monte a Bologna, venne poi trasferito al campo di concentramento di Fossoli. Il 5 agosto fu trasferito al campo di transito di Gries e infine deportato in Germania dove arrivò il 7 settembre nel campo di Flossenburg e poi nel sottocampo di Hersbruck dove morì il 27 dicembre 1944 a causa di una setticemia conseguente a una ferita alla gamba non curata. In questi momenti ebbe il conforto dell'amico Teresio Olivelli il quale morirà anche lui il mese successivo per le percosse ricevute da una guardia. Dei terribili mesi di prigionia fra il carcere e i lager rimane come testimonianza il corpus delle 166 lettere (pubblicato per la prima volta nel 1994) che Focherini, riuscì a far pervenire alla moglie Maria, ai genitori e agli amici.

Nel suo testamento Odoardo scrisse di morire "offrendo la mia vita in olocausto per la mia Diocesi e per l'Azione Cattolica". Nel 1969 il suo nome è stato iscritto nell'Albo dei Giusti tra le Nazioni allo Yad Vashem e una targa lungo il Viale dei Giusti ne testimonia il sacrificio a favore degli ebrei perseguitati. Il 25 aprile 2007, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha assegnato la Medaglia d'oro al merito Civile alla memoria di Odoardo Focherini. Il 15 giugno 2013 si è svolta a Carpi la cerimonia di beatificazione.