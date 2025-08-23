Modena, martedì 26 agosto il sistema di certificazione online Accedo Next non sarà disponibile per alcune ore

MODENA - Per consentire lo svolgimento di attività di manutenzione, nel pomeriggio di martedì 26 agosto il sistema di certificazione online Accedo Next non sarà disponibile, dalle 14 per alcune ore.

Il portale Accedo del Comune di Modena da dodici anni consente a cittadini e professionisti modenesi di scaricare dal sito, in totale autonomia, certificati ed estratti di stato civile (nascita, morte e matrimonio) e certificati anagrafici, ad esclusione di quelli emettibili dall'anagrafe nazionale (Anpr). Da poco più di un anno il portale è evoluto nel più moderno Accedo Next, da cui si possono scaricare anche i certificati storici.

Il portale si rivolge a cittadini residenti o che lo sono stati in passato; a coloro che hanno atti di stato civile iscritti o trascritti nel Comune di Modena. Ma anche ad avvocati, commercialisti e notai che qui possono richiedere certificati anagrafici per tutti i cittadini residenti a Modena e i certificati/estratti di stato civile per tutti coloro che hanno atti iscritti o trascritti nei registri di stato civile del Comune di Modena.

Per accedere al portale è necessario utilizzare le credenziali Spid, Cie o Cns. Una volta dentro, basta effettuare la richiesta del certificato o dell'estratto necessario e il suo rilascio sarà immediato.

I certificati e gli estratti di stato civile (nascita, morte e matrimonio) sono gratuiti e quindi esenti da bollo. Mentre i certificati anagrafici, tranne i casi di esenzione previsti dalla legge, sono emessi in bollo da 16 euro, pagabili sia online (PagoPA) che tramite marca da bollo.