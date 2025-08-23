Nuovi corsi per pc e smartphone alla palestra digitale Makeit Modena
MODENA - È possibile iscriversi ai corsi gratuiti per imparare a usare pc e smartphone in modo semplice, in programma dal 2 settembre alla Palestra Digitale Makeit Modena di strada Barchetta 77 e al Laboratorio Aperto di viale Buon Pastore 43. Per partecipare si può prenotare online dalla sezione dedicata del sito del Comune di Modena (https://makeitmodena.comune.
Nel dettaglio, il corso di informatica di base che parte dai concetti e dalle informazioni basilari sul funzionamento del computer per arrivare fino alla posta elettronica e alla navigazione sul web (due incontri di due ore ciascuno, per un totale di 4 ore), si svolge negli spazi di Makeit Modena dalle 18 alle 20 il martedì e il giovedì nelle seguenti date: 2 e 4 settembre, 9 e 11, 16 e 18, 23 e 25, 30 settembre e 2 ottobre. Il corso sugli smartphone Android (della durata di due ore, sempre a Makeit Modena) si svolge tutti i martedì di settembre dalle 15.30 alle 17.30 (il 2, il 9, il 16, il 23 e il 30). In particolare, attraverso le lezioni si approfondiranno l’utilizzo da cellulare di Spid, Fascicolo sanitario, app di Hera, mail e di altre app con attenzione alla sicurezza.
Per quanto riguarda i corsi al Laboratorio Aperto, si comincia mercoledì 10 settembre con “WhatsApp Facile” in programma dalle 10 alle 12; mercoledì 17 settembre, sempre dalle 10 alle 12, sarà la volta di “App IO” mentre il 29 settembre tocca a “Google Suite”, dalle 15 alle 17. I corsi sono organizzati nell'ambito del progetto “Digitale Facile a Modena” che prevede sette punti di facilitazione digitale dove i cittadini ricevono assistenza e formazione gratuita per l’utilizzo dei servizi online e delle tecnologie digitali.
Nello specifico, MakeitModena rappresenta l’unico punto – insieme a Laboratorio Aperto – che offre non solo consulenza individuale gratuita, ma anche corsi pratici e completamente gratuiti rivolti a cittadini di ogni età che desiderano acquisire competenze digitali di base, indispensabili nella vita quotidiana.
Nuovi corsi per pc e smartphone alla palestra digitale Makeit Modena
