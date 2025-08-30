Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
30 Agosto 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > Taglio basso > Pipe per il crack, Patto per il Nord: “Non si può normalizzare la tossicodipendenza, servono prevenzione e percorsi di recupero”

Pipe per il crack, Patto per il Nord: “Non si può normalizzare la tossicodipendenza, servono prevenzione e percorsi di recupero”

|30 Agosto 2025 | Taglio basso, | Altri Comuni

MODENA - Pubblichiamo la nota di Angelo Alessandri Coordinatore di Patto per il Nord Emilia e Riad Ghelfi, coordinatore provinciale di Patto per il Nord Modena, sulla decisione del Comune di Bologna di distribuire pipe per il crack.

 
Negli ultimi giorni la decisione del Comune di Bologna di distribuire gratuitamente pipe per fumare crack ha sollevato un ampio dibattito, con posizioni molto distanti.
 
Come Patto per il Nord Modena riteniamo doveroso prendere posizione in vista dell’eventualità che iniziative simili possano essere proposte anche nella nostra provincia.
 
 
“La salute pubblica è una priorità – dichiara Riad Ghelfi – ma distribuire strumenti per il consumo di sostanze come il crack rischia di mandare un messaggio devastante: che il consumo di droga sia in qualche modo accettato o normalizzato. Non possiamo permettere che la riduzione del danno diventi un alibi per non occuparsi delle vere soluzioni: la prevenzione, il recupero e la reintegrazione sociale delle persone fragili”.
 
 
 Patto per il Nord Emilia sottolinea che ogni azione di contrasto alla tossicodipendenza deve tenere insieme tre assi fondamentali:
 
-Prevenzione, soprattutto tra i giovani, con campagne nelle scuole e negli spazi di aggregazione;
 
-Cura e recupero, con percorsi di sostegno psicologico, terapeutico e lavorativo;
 
-Sicurezza urbana, per tutelare i cittadini e contrastare i fenomeni legati allo spaccio.
 
 
“Mettere a disposizione pipe per il crack senza un piano di recupero serio – dichiara Angelo Alessandri – significa scaricare sulle comunità il peso sociale, sanitario e anche economico della tossicodipendenza. Noi vogliamo invece politiche coraggiose che accompagnino le persone fuori dal tunnel della droga, non dentro ad esso.”
 
 
Il Patto per il Nord Modena ed Emilia si dichiarano pronti a presentare proposte concrete a livello provinciale e regionale, perché la tossicodipendenza non è solo un problema sanitario, ma una sfida sociale e culturale che va affrontata con serietà e responsabilità.
 
 
 
 
 
 
Ultim’ora

Notizie del giorno

Pipe per il crack, Patto per il Nord: "Non si può normalizzare la tossicodipendenza, servono prevenzione e percorsi di recupero"
Politica
Pipe per il crack, Patto per il Nord: "Non si può normalizzare la tossicodipendenza, servono prevenzione e percorsi di recupero"
Pronti a presentare proposte concrete a livello provinciale e regionale.
Sicurezza a Carpi, Arletti (FdI): "La città è allo sbando"
Politica
Sicurezza a Carpi, Arletti (FdI): "La città è allo sbando"
È inaccettabile che Carpi, città di cultura e lavoro, venga ridotta a un luogo insicuro e ostile.
Il cordoglio del Comune di Concordia per Luca Savoca morto per una puntura d'insetto
Il ricordo
Il cordoglio del Comune di Concordia per Luca Savoca morto per una puntura d'insetto
Aveva ha prestato servizio all’Ufficio manutenzioni del Comune di Concordia dal 2005 al 2017.
Accoltella madre, padre e sorella: arrestato
Cronaca
Accoltella madre, padre e sorella: arrestato
E' accaduto a Castelnuovo.
San Felice, prosegue la 412° edizione della Fiera di settembre
Vestiti, usciamo
San Felice, prosegue la 412° edizione della Fiera di settembre
Denominata quest’anno “Cartoonia”, con il paese trasformato in un mondo colorato e allegro.
Modena, 50enne denunciato dai Carabinieri per ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere
Cronaca
Modena, 50enne denunciato dai Carabinieri per ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere
Perquisito, è stato trovato in possesso di diverse tessere sanitarie e carte bancomat, oltre ad un cutter ed una tenaglia.
A cena ‘oltre’ le sbarre: alla Festa provinciale dell’unità di Modena la pasta fresca realizzata dalle persone detenute al Sant’Anna
L'iniziativa
A cena ‘oltre’ le sbarre: alla Festa provinciale dell’unità di Modena la pasta fresca realizzata dalle persone detenute al Sant’Anna
Per tutta la durata della Festa, i tortellini realizzati nel laboratorio della Coop. sociale Eortè presso la casa circondariale.
Carpi, arrestato 38enne per diversi furti ai danni di anziani
Cronaca
Carpi, arrestato 38enne per diversi furti ai danni di anziani
E' gravemente indiziato dei delitti di rapina, furto con strappo, furto aggravato e lesioni personali.
San Prospero, Giovanna Gruppioni compie 100 anni
Il compleanno
San Prospero, Giovanna Gruppioni compie 100 anni
A farle gli auguri è arrivato anche il sindaco Sauro Borghi.
Polemica per le pipe gratis per il crack a Bologna, a Reggio Emilia è una realtà consolidata da anni
Il caso
Polemica per le pipe gratis per il crack a Bologna, a Reggio Emilia è una realtà consolidata da anni
Il kit distribuito contiene anche salviette disinfettanti, un foglio informativo sui rischi e i contatti dei servizi socio-sanitari.
Ridotti del 43% i ricoveri dopo l’infarto miocardico nei pazienti over 65 fragili grazie al programma del servizio sanitario regionale
Salute
Ridotti del 43% i ricoveri dopo l’infarto miocardico nei pazienti over 65 fragili grazie al programma del servizio sanitario regionale
Modello di intervento su misura per 512 pazienti.
La biblioteca comunale di Cavezzo riapre al pubblico dal 2 settembre
Da sapere
La biblioteca comunale di Cavezzo riapre al pubblico dal 2 settembre
Nei giorni scorsi ha preso servizio il progetto sperimentale di esternalizzazione del servizio.
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Francia, auto su folla fuori da un locale: un morto. Arrestate tre persone
Francia, auto su folla fuori da un locale: un morto. Arrestate tre persone
Chiocci: "Io portavoce di Meloni? Allo stato non c'è nulla, informerei prima la Rai"
Chiocci: "Io portavoce di Meloni? Allo stato non c'è nulla, informerei prima la Rai"
Sequestro del piccolo Tommaso Onofri, Salvatore Raimondi è libero
Sequestro del piccolo Tommaso Onofri, Salvatore Raimondi è libero
Israele intensifica attacchi su Gaza, decine di morti e feriti
Israele intensifica attacchi su Gaza, decine di morti e feriti
Il ritorno a scuola diventa 'green', dai libri agli zaini: l'usato conquista gli italiani
Il ritorno a scuola diventa 'green', dai libri agli zaini: l'usato conquista gli italiani
Eurobasket 2025, oggi Italia-Georgia: orario e dove vederla in tv e streaming
Eurobasket 2025, oggi Italia-Georgia: orario e dove vederla in tv e streaming
"Mi vuoi sposare?", proposta di matrimonio agli US Open
"Mi vuoi sposare?", proposta di matrimonio agli US Open
Mondiali Pallavolo, oggi Italia-Germania: orario e dove vederla
Mondiali Pallavolo, oggi Italia-Germania: orario e dove vederla
Pisa-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Pisa-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Us Open, oggi il derby Musetti-Cobolli: orario, precedenti e dove vederla
Us Open, oggi il derby Musetti-Cobolli: orario, precedenti e dove vederla
Mostra Venezia, oggi è il giorno di 'Frankenstein' di del Toro e 'Sotto le nuovole' di Rosi
Mostra Venezia, oggi è il giorno di 'Frankenstein' di del Toro e 'Sotto le nuovole' di Rosi
Parma-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Parma-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Vuelta, oggi l'ottava tappa: orario, percorso e dove vederla in tv
Vuelta, oggi l'ottava tappa: orario, percorso e dove vederla in tv
Sinner-Shapovalov: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)
Sinner-Shapovalov: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)
Dazi Trump, Corte d'appello Usa: "Sono in gran parte illegali"
Dazi Trump, Corte d'appello Usa: "Sono in gran parte illegali"
Mostra Venezia, oggi corteo proPal al Lido: attesi anche attori
Mostra Venezia, oggi corteo proPal al Lido: attesi anche attori
Ucraina, Casa Bianca: "Trump ancora al lavoro per incontro Putin-Zelensky"
Ucraina, Casa Bianca: "Trump ancora al lavoro per incontro Putin-Zelensky"
Formula 1, oggi le qualifiche in Olanda: orario e dove vederle in tv
Formula 1, oggi le qualifiche in Olanda: orario e dove vederle in tv
Djokovic, nuovo infortunio? Le smorfie e il medical time-out contro Norrie
Djokovic, nuovo infortunio? Le smorfie e il medical time-out contro Norrie
Via al controesodo, previsti 12,5 milioni di spostamenti nel weekend
Via al controesodo, previsti 12,5 milioni di spostamenti nel weekend

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

SALUTE

Sanità, Conto annuale: infermieri crescono meno nel pubblico attratti da privato
Sanità, Conto annuale: infermieri crescono meno nel pubblico attratti da privato
Lo psichiatra: "Tra voyeurismo ed esibizionismo, ecco cosa muove i nuovi siti sessisti"
Sanità, Schillaci nomina Gianfranco Nicoletti presidente sezione ricerca Comitato tecnico
Sanità, Schillaci nomina Gianfranco Nicoletti presidente sezione ricerca Comitato tecnico
Nuovo Sos dell'Uap: "La sanità privata accreditata strangolata da requisiti e tariffe insostenibili"
Nuovo Sos dell'Uap: "La sanità privata accreditata strangolata da requisiti e tariffe insostenibili"
Gatti: "Il crack distrugge le persone. Non esiste una ricetta magica ma non si può restare a guardare"
Gatti: "Il crack distrugge le persone. Non esiste una ricetta magica ma non si può restare a guardare"
Prevenzione melanoma, Sidemast pronta a collaborare per percorsi chiari
Prevenzione melanoma, Sidemast pronta a collaborare per percorsi chiari
Vaccini, Cnr: "Il tempo tra le dosi può fare la differenza su diffusione epidemica"
Salute
Vaccini, Cnr: "Il tempo tra le dosi può fare la differenza su diffusione epidemica"
Influenza, Bassetti: "Da dati record Australia sarà tosta, e qui parliamo male di vaccini"
Salute
Influenza, Bassetti: "Da dati record Australia sarà tosta, e qui parliamo male di vaccini"
Melanoma oculare, al Cnao trattati più di 600 pazienti con protonterapia
Melanoma oculare, al Cnao trattati più di 600 pazienti con protonterapia
West Nile, prima vittima in Veneto: morta donna di 81 anni
West Nile, prima vittima in Veneto: morta donna di 81 anni
Chikungunya, cosa stiamo sbagliando? "Zanzare avanzano e servono più dati"
Chikungunya, cosa stiamo sbagliando? "Zanzare avanzano e servono più dati"
Nelle case degli italiani 8 milioni di cani, compagni ma anche un po' medici
Nelle case degli italiani 8 milioni di cani, compagni ma anche un po' medici

Sul Panaro on air

    • WatchA Medolla il campanile torna al suo posto dopo 13 anni da Sisma Emilia
    • WatchRischio botulino, sequestrati 674 kg di confetture e succhi di frutta a una azienda agricola
    • WatchTreni, ultimati i lavori sul nodo di Bologna al ponte ferroviario sul canale Navile

    • ATTUALITÀ

    TikTok introduce messaggi vocali e condivisione di immagini nei DM
    TikTok introduce messaggi vocali e condivisione di immagini nei DM
    Pardo e Adani, intervistate le voci più famose del calcio per FC 26
    Pardo e Adani, intervistate le voci più famose del calcio per FC 26
    Rolls-Royce Spectre Inspired by Primavera: l’eleganza della rinascita
    Rolls-Royce Spectre Inspired by Primavera: l’eleganza della rinascita
    Skoda Vision O: interni sostenibili e innovativi
    Skoda Vision O: interni sostenibili e innovativi
    Nuova Peugeot 308 2025: look futuristico e interni digitalizzati
    Nuova Peugeot 308 2025: look futuristico e interni digitalizzati
    Bridgestone firma gli pneumatici esclusivi per la Lamborghini Fenomeno
    Bridgestone firma gli pneumatici esclusivi per la Lamborghini Fenomeno
    Volkswagen T-Roc 2025: più spazio, tecnologia e motori ibridi
    Volkswagen T-Roc 2025: più spazio, tecnologia e motori ibridi
    Opel Grandland Electric AWD: potenza, autonomia e versatilità senza compromessi
    Opel Grandland Electric AWD: potenza, autonomia e versatilità senza compromessi
    Professioni, De Luca (Consulenti lavoro): "Asse.co? no a polemiche, bene reazione nostra categoria"
    Professioni, De Luca (Consulenti lavoro): "Asse.co? no a polemiche, bene reazione nostra categoria"
    Balneari, Ballarin (Anab): "Gestione assistenti bagnanti allo Stato, più occupazione e sicurezza"
    Balneari, Ballarin (Anab): "Gestione assistenti bagnanti allo Stato, più occupazione e sicurezza"
    Dazi, arredo nel mirino? I marchi italiani rispondono con qualità e diversificazione
    Dazi, arredo nel mirino? I marchi italiani rispondono con qualità e diversificazione
    Google, card di chiamata in stile iOS su Android: come usarle
    Google, card di chiamata in stile iOS su Android: come usarle

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Per i più piccoli
    A Bastiglia con il plogging bambini e bambine ripuliscono il paese
    Durante la camminata sono stati raccolti ben sei sacchi di rifiuti indifferenziati: vetro, plastica, bottiglie e carta
    Ricostruzione
    A Medolla il campanile torna al suo posto dopo 13 anni dal sisma Emilia
    La cella campanaria aveva resistito alle scosse, ma fu valutato che sarebbe stato più sicuro metterla a terra. Restaurata e privata della pesante guglia, ora è tornata al suo posto
    Lavori in corso
    A 13 anni dal sisma a Mirandola si smontano i ponteggi e la gru dal cantiere del palazzo comunale
    Si tratta della sede storica nota anche come “Loggia dei Pico, e si trova in piazza Costituente. che tornerà a essere praticamente interamente frequentabile

    Curiosità

    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    La storia
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018

    chiudi