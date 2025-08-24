“Poesia Festival, mercoledì 27 agosto si parla di Sandro Pertini
ZOCCA - Mercoledì 27 agosto a Zocca alle ore 21:00 un appuntamento dedicato a Sandro Pertini, il “Presidente galantuomo”, un “hombre vertical”. Sul palcoscenico del Teatro Il Blasco lo spettacolo Sandro, di Christian Poli: è Andrea Santonastaso (autore anche dei disegni) a raccontare il Presidente più amato dagli italiani, simbolo di libertà, democrazia e antifascismo, di ispirazione per molti poeti e scrittori. Monologhi e regia di Nicola Bonazzi, scene di Nicola Bruschi, videomapping di Francesco Massari. Con una poesia di Edoardo Sanguineti.
Nato a Stella (Savona) nel 1896, laureato in giurisprudenza e in scienze politiche e sociali, membro del Partito Socialista, Sandro Pertini è stato il settimo Presidente della Repubblica Italiana, dal 1978 al 1985. Insignito della medaglia d’argento al valor militare nel 1917 per aver combattuto durante la Prima Guerra mondiale, durante il ventennio fascista si distinse per la sua assoluta opposizione al regime. Per questa ragione, venne imprigionato diverse volte e infine condannato a morte per la sua attività di partigiano, ma salvato proprio dai suoi compagni. Pertini improntò la sua carica presidenziale sul dinamismo e sulla schietta onestà: con il suo linguaggio semplice ed efficace, tanto da autodefinirsi “un galantuomo dal brutto carattere”, riscosse in anni difficili il larghissimo consenso di una nazione che vedeva in lui il “il Presidente di tutti”, simbolo di onestà, giustizia sociale, libertà e impegno civile.
