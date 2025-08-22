Porta l’auto a lavare in una stazione di servizio, al suo ritorno la vettura è sparita
SAN GIOVANNI IN PERSICETO - (BO) - I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Giovanni in Persiceto hanno arrestato un 29enne marocchino, residente in Provincia di Bologna, per furto aggravato.
L’arresto è stato eseguito durante un intervento dei Carabinieri che erano stati informati del furto di un’automobile in un autolavaggio di zona.
Il 29enne marocchino è stato rintracciato dai Carabinieri nelle vicinanze, mentre si stava allontanando alla guida del veicolo rubato.
Ulteriori accertamenti dei Carabinieri, hanno consentito di appurare che qualche ora prima, il proprietario dell’auto, 51enne italiano, ha portato il veicolo in una stazione di servizio, dicendo che sarebbe tornato a prenderlo.
Poco dopo, però, un giovane, poi identificato nel 29enne marocchino, si è presentato al personale dell’autolavaggio per ritirare l’auto per conto del proprietario.
Carpita la fiducia del dipendente, il 29enne marocchino si è fatto consegnare le chiavi ed è partito, lasciando tutti sbalorditi, proprietario compreso che non aveva autorizzato nessuno.
Fortunatamente, la tempestività della segnalazione, seguita dal rintraccio dei Carabinieri ha consentito di recuperare l’autovettura.
Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il presunto responsabile arrestato dai Carabinieri sarà processato con giudizio direttissimo.
Leggi anche: Finale Emilia, nuovo furto di rame al cimitero
- Travolto da un muletto, muore operaio di 28 anni
- Carpi, sabato 23 agosto nuovi interventi di disinfestazione della zanzara tigre nelle aree verdi private
- Mirandola, conclusi gli interventi di efficientamento energetico negli impianti sportivi di San Martino Spino e Mortizzuolo
- Porta l'auto a lavare in una stazione di servizio, al suo ritorno la vettura è sparita
- Infezioni trasmesse da zanzare, salgono a 41 i casi nel Modenese
- Modena, segnalato giro di spaccio con l’app “You Pol”: la Polizia di Stato arresta un 20enne già noto alle forze dell'ordine
- Cane anziano costretto a camminare sull’asfalto rovente, sequestrato dalle guardie dell’OIPA di Modena
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Finale Emilia, comunità in lutto per la morte di Gino Grillenzoni di Lapam
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento