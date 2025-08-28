Ritrovamento di una siringa in centro a Carpi, Cortesi (FdI): “Campanello d’allarme, città nel degrado”
CARPI - «Il ritrovamento di una siringa a pochi passi dal centro storico si inserisce in un preoccupante quadro di degrado urbano. Il ritrovamento dell'ennesima siringa a Carpi rappresenta un serio campanello d'allarme per la sicurezza e la salute pubblica, soprattutto per i bambini e le famiglie che vivono o frequentano la città».
Così il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Claudio Cortesi commenta il ritrovamento di una siringa in via Guido Fassi.
«L’area compresa di via Guido Fassi, via Tre Febbraio e il Tempio di San Nicolò è diventata un luogo mal frequentato, dove la presenza costante di ubriachi e l’abbandono di rifiuti e vetri rotti contribuiscono a rendere l’ambiente insicuro e inospitale. È inaccettabile che il cuore della città, già in sofferenza dal punto di vista commerciale, venga lasciato in balia del degrado e dell’incuria».
Il consigliere di Fratelli d’Italia evidenzia anche le conseguenze sociali ed economiche: «I residenti non si sentono più sicuri. Questo è il risultato di un’amministrazione comunale che, anziché affrontare il problema sicurezza con decisione, ha preferito voltarsi dall’altra parte. Occorrono azioni concrete, controlli costanti, decoro urbano e una vera politica di sicurezza».
«Il centro storico non può e non deve diventare terra di nessuno. È responsabilità di chi amministra la città restituire ordine, sicurezza e dignità a questi luoghi», conclude Cortesi.
