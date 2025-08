San Prospero in lutto per la morte di Mauro Parenti

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

SAN PROSPERO - San Prospero piange la scomparsa di Mauro Parenti. Farmacista, ex consigliere comunale e assessore al Personale tra il 1985 e il 1995 con sindaco Volmer Fregni e volontario alla Croce Blu e alla Festa de l'unità, è morto all'età di 71 anni e viene ricordato con affetto da quanto lo hanno conosciuto e lo ricordano per l'impegno da sempre profuso verso la comunità. I funerali sono in programma domani, mercoledì 6 agosto, alle ore 15, partendo dalla Sala del Commiato di "Villa Rosati", a Cavezzo, per la chiesa parrocchiale di San Lorenzo e il cimitero di San Prospero.

