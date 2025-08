San Prospero, mancati controlli e ingerenze politiche, il sindaco Borghi: “Sono tranquillo, quelle criticità competevano al segretario”

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

SAN PROSPERO - "Sono assolutamente tranquillo perché si tratta di una relazione propedeutica di un segretario che evidenzia delle criticità sulla trasparenza amministrativa che comunque non competono a un sindaco".

Così il primo cittadino di San Prospero Sauro Borghi replica alle critiche del gruppo di opposizione "San Prospero per il Cambiamento" dopo il resoconto shock del segretario generale Giuseppina Crisci del 23 luglio, in cui emergerebbero controlli di legge assenti dal 2019, ingerenze politiche e ostacoli all'azione di controllo.

In un'intervista rilasciata al quotidiano In-Format, Borghi spiega che: "La relazione è relativa ad un lavoro propedeutico svolto dal segretario che mette in evidenza criticità che non competono ad un sindaco. A San Prospero dal 2019 al 2024 si sono succeduti cinque segretari a scavalco in convenzione con altri Comuni. Se questa attività, che deve svolgere un segretario, non è stata fatta non so cosa dire. Non è stata fatta nemmeno nell'anno di commissariamento. Le funzioni di trasparenza amministrativa spettano al segretario comunale, non a me. Credo che da parte dell'opposizione penso ci sia ancora il mal di pancia per il risultato elettorale e per la mia vittoria su Fontana ed Eva Baraldi".

Infine, in merito alle ingerenze politiche di cui la segretaria ha parlato, Borghi replica: "Ho chiesto delucidazioni al segretario e mi riservo di fare mie valutazioni, non ho mai fatto ingerenze politiche e chi mi conosce sa che dico la verità. In ogni caso di fronte all'esposto di Fontana alla Corte dei Conti, siamo pronti a rispondere: i controlli sono sacrosanti, ma noi sappiamo di non aver fatto nulla di male".

Nell'intervista Borghi sottolinea anche la difficoltà dei piccoli comuni di trovare un segretario comunale.

Leggi anche: San Prospero, il centrodestra attacca: “Anomalie amministrative, vogliamo vederci chiaro”