“Un bel dì vedremo”, a Modena rilettura di vita e opere di Giacomo Puccini

MODENA - Martedì 26 agosto apre la XXI edizione di Poesia Festival con una rilettura della vita e delle opere di Giacomo Puccini. Nel Piazzale Sant’Agostino di Modena, alle ore 21.30, la vita del celebre compositore lucchese viene raccontata a un anno dal centenario della sua morte attraverso la sua musica, eseguita da Rebecca Brusamonti (soprano), Valentina Garavaglia (soprano), Xinrui Liu (tenore) e Angiolina Sensale (pianoforte e racconti).

Giacomo Puccini nasce a Lucca il 22 dicembre 1858, il quinto di nove figli, in una famiglia di antica tradizione musicale. Rimasto orfano di padre all’età di sei anni, grazie all’aiuto di uno zio frequenta il ginnasio e l’istituto musicale di Lucca. Allievo di scarso entusiasmo, dimostra però ben presto la sua inclinazione per la musica teatrale (opera), che ha modo di approfondire prima a Lucca, diplomandosi in composizione nel 1880, poi a Milano presso il prestigioso Conservatorio. Nel 1883 a 25 anni partecipa a un concorso per giovani esordienti con l'opera Le Villi. Pur non vincendo la competizione, l'anno successivo l'opera fu rappresentata al teatro Verme di Milano riscuotendo un grande successo sia di critica che di pubblico, inaugurando una prestigiosa carriera.

Grazie al supporto del grande editore Giulio Ricordi, quando al teatro Regio di Torino nel febbraio del 1893 Puccini presentò la sua Manon Lescaut arrivarono la vera fama e il successo. All’età di 35 anni, ormai musicista affermato, decise di stabilirsi a Torre del Lago, nella sua amata Toscana, dove scrisse la maggior parte delle sue opere più famose: La Boheme, la Tosca, Madama Butterfly, La fanciulla del West, La rondine, Il trittico e infine la Turandot, l’ultimo lavoro (incompiuto) a cui si dedicò fino alla morte, avvenuta il 29 novembre 1924. Considerato l’erede di Giuseppe Verdi, Puccini e le sue opere liriche sono tutt’oggi tra le più eseguite e amate in tutti i teatri del mondo.