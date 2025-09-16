A Carpi disinfestazioni precauzionali per il FestivalFilosofia
CARPI - A partire dalla tarda serata di oggi, martedì 16 settembre, saranno effettuati trattamenti di disinfestazione adulticida e larvicida delle zanzare nel Giardino della Pieve e nei giardini del Teatro Comunale. L’intervento viene eseguito dal Comune di Carpi in via precauzionale per ridurre la popolazione delle zanzare a tutela delle persone in vista degli incontri del Festival Filosofia, che si svolgeranno nell’area del centro storico da venerdì 19 a domenica 21 settembre.
L’area interessata dalla disinfestazione sarà interdetta al pubblico dall’inizio della disinfestazione e per tutte le 48 ore successive. I giardini saranno nuovamente accessibili dalla mattina di venerdì 19 settembre.
L’intervento fa parte delle misure di sanità pubblica attivate nelle ultime settimane per garantire la massima protezione dei cittadini riducendo la popolazione delle zanzare e di conseguenza il rischio di diffusione del virus Chikungunya.
