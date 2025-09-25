Aggredisce un medico del Pronto soccorso, arrestato 56enne
VIGNOLA - Nella serata di ieri, mercoledì 24 settembre, presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Vignola, un uomo, un 56enne residente a Marano sul Panaro, ha aggredito senza alcun motivo un medico in servizio, colpendolo con un violento pugno sulla spalla. Il sanitario ha riportato lesioni giudicate guaribili in quattro giorni. L’episodio ha destato forte preoccupazione tra il personale sanitario ed i pazienti presenti, tanto da richiedere l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Sul posto sono quindi intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Vignola, supportati da militari della Stazione di Castelnuovo Rangone e da personale della Polizia Locale dell'Unione Terre di Castelli. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire i fatti anche grazie all’acquisizione ed alla successiva analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza interna dell’ospedale.
