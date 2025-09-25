Tagli di posti letto al Policlinico e a Baggiovara? L’Aou: “Assunzioni in arrivo, lavoro di organizzazione richiede tempi tecnici”

MODENA - In seguito alla notizia, emersa nella giornata di ieri, mercoledì 24 settembre, di una circolare del direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Silvio Di Tella, in cui si informava che la rimodulazione dei posti letto di alcuni reparti dell'ospedale di Baggiovara e del Policlinico di Modena, che inizialmente doveva riguardare solamente la stagione estiva, sarebbe stata estesa anche ai mesi da settembre in avanti, con una riduzione complessiva di 66 posti letto nei due ospedali rispetto all'attività precedente ai mesi estivi, arriva la replica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena:

"Assunzioni in arrivo e nessun taglio di posti letto. L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena sta lavorando per migliorare e ampliare l’attività e i servizi al cittadino tramite un complesso lavoro di organizzazione che richiede ancora dei tempi tecnici per la propria messa a punto. È per questo motivo che la Direzione Aziendale ha scelto di prorogare per alcune settimane la rimodulazione estiva dell’attività di alcuni dei reparti degli stabilimenti del Policlinico e dell’Ospedale Civile di Baggiovara, all’interno di un Piano complessivo provinciale coordinato e concordato tra le Aziende sanitarie modenesi. Questo margine permetterà di poter chiudere il reclutamento e la contrattualizzazione del personale necessario per poter arrivare a una bilanciata e ottimale pianta organica per il funzionamento dei singoli reparti interessati.