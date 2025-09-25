Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
25 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Ambiente, Vacchiano (UniMi): “Gestione forestale va adattata al contesto”

Ambiente, Vacchiano (UniMi): “Gestione forestale va adattata al contesto”

|25 Settembre 2025

(Adnkronos) - "Riguardo alla salute degli alberi, l'adattamento al cambiamento climatico dipende dal luogo in cui si trovano. Bisogna adattare l'intensità e il tipo di gestione forestale al posto dove si trova la foresta. Questo è il messaggio fondamentale”. Così Giorgio Vacchiano, docente di Gestione e Pianificazione Forestale presso l'università degli Studi di Milano, intervenendo, oggi a Milano, alla presentazione dei primi dati scientifici del progetto #RigeneraBoschi ideato da Sorgenia, con il patrocinio del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Obiettivo dell’iniziativa, partita nel 2024, accrescere la consapevolezza sull’importanza delle foreste e fornire dati utili per la difesa del patrimonio boschivo italiano.  “Abbiamo monitorato cinque siti forestali italiani misurando ogni ora quattro parametri: la crescita del diametro degli alberi, le oscillazioni del fusto, il flusso della linfa, un indice di salute delle piante, e la qualità della fotosintesi effettuata nelle foglie”, spiega. I monitoraggi sono stati possibili grazie all'installazione di tree-talkers, dispositivi con tecnologia Internet of Things (IoT) basata su cloud, capaci di restituire dati e informazioni in tempo reale sulle diverse condizioni non solo degli alberi ma anche dell'ambiente in cui vegetano.  “Abbiamo confrontato una parte del bosco in cui c'era stata un'attività di cura e di gestione e una parte invece lasciata senza questa attività - riprende l’esperto - Sulla crescita, il diametro, le oscillazioni, i dati sono chiari: un certo tipo di gestione, se ben fatta, migliora la stabilità meccanica delle piante e accelera l'accrescimento diametrico. In quattro siti su cinque, le piante intorno a cui è stato fatto un po’ di spazio, con la tecnica del diradamento, sono cresciute dal 12 al 40% in più rispetto alle loro controparti rimaste nella parte più fitta e densa di bosco".  "Sulla qualità della fotosintesi - aggiunge - non sono emerse particolari differenze. Tutte le piante hanno sintetizzato secondo quello che ci aspettavamo, iniziando in primavera, avendo il loro picco estivo e andando a diminuire un po’ l'efficienza con l'arrivo del calore che sempre di più colpisce anche i nostri boschi”.  “Il cambiamento climatico lo vediamo soprattutto negli effetti degli eventi estremi che colpiscono i boschi - precisa - L'adattamento, anche per le piante, ha un limite, dobbiamo saperlo. Dobbiamo cercare di capire qual è questo limite per provare a rispondere con la gestione, oltre che con la riduzione delle emissioni a monte. Un messaggio da non dimenticare mai”. [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Calcio, Coppa Seconda Categoria: fuori l'Athletic Valli, Possidiese ai quarti di finale
I risultati
Calcio, Coppa Seconda Categoria: fuori l'Athletic Valli, Possidiese ai quarti di finale
I risultati delle gare valide per gli ottavi di finale, che si sono disputate mercoledì 24 settembre
Bocciatura della Corte dei Conti, per presidente e direttore generale di Aimag il piano industriale non cambia
Cronaca
Bocciatura della Corte dei Conti, per presidente e direttore generale di Aimag il piano industriale non cambia
E' quanto emerso nel corso di un incontro avvenuto nei giorni scorsi con i sindacati di categoria
A Nonantola flash mob in sostegno alla Flotilla verso Gaza
L'iniziativa
A Nonantola flash mob in sostegno alla Flotilla verso Gaza
Appuntamento domani, venerdì 26 settembre, in piazza Liberazione
Il "Comitato Aimag" per il territorio: "Come si può pensare di affidare a chi ha concepito questo piano il futuro dell'azienda?"
L'osservazione
Il "Comitato Aimag" per il territorio: "Come si può pensare di affidare a chi ha concepito questo piano il futuro dell'azienda?"
"Invitiamo i sindaci a non chiudersi e a non sottrarsi al confronto per trovare insieme la miglior soluzione" si legge nella nota stampa
Mirandola, fotovoltaico a Portovecchio. Da Vaccari (Pd) interrogazione a ministri di Cultura e Difesa
Politica
Mirandola, fotovoltaico a Portovecchio. Da Vaccari (Pd) interrogazione a ministri di Cultura e Difesa
"Transizione energetica è centrale, ma da attuare senza deturpare luoghi di eccezionale bellezza" afferma il parlamentare del Partito Democratico
Con la 10 km della salute si pedala insieme per festeggiare i 20 anni dell’ospedale di Baggiovara
L'iniziativa
Con la 10 km della salute si pedala insieme per festeggiare i 20 anni dell’ospedale di Baggiovara
Sabato 27 settembre biciclettata non competitiva sui luoghi della salute: dal Policlinico a Baggiovara passando per piazza Sant’Agostino
La presidente di Seta, Elisa Valeriani, incontra l'autista aggredito da un passeggero
Cronaca
La presidente di Seta, Elisa Valeriani, incontra l'autista aggredito da un passeggero
L’aggressore, identificato e denunciato per interruzione di pubblico servizio e lesioni aggravate, dovrà rispondere anche nei confronti dell’azienda
Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano, approvato il Patto per la scuola dell'Unione Terre d'Argine 2025-2030
La novità
Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano, approvato il Patto per la scuola dell'Unione Terre d'Argine 2025-2030
L'ok è arrivato all'unanimità nella seduta di mercoledì 24 settembre
Nuova Estense, chiude il ponte sul Rio Torto: ecco come cambia la viabilità per due mesi
Traffico e viabilità
Nuova Estense, chiude il ponte sul Rio Torto: ecco come cambia la viabilità per due mesi
La chiusura è stata disposta da Anas a partire da lunedì 29 settembre per 60 giorni
Nasce la Ciclovia del Mito che collega i musei Ferrari di Modena e Maranello: inaugura domenica
In bicicletta
Nasce la Ciclovia del Mito che collega i musei Ferrari di Modena e Maranello: inaugura domenica
L'itinerario ciclabile lungo circa 21 km unisce due luoghi simbolo della Motor Valley
Giornalismo d'inchiesta, a Modena al via il weekend di DIG Festival "Targets"
L'appuntamento
Giornalismo d'inchiesta, a Modena al via il weekend di DIG Festival "Targets"
Domani, venerdì 26 settembre, tra gli ospiti il dissidente russo Ilia Shumanov, Christian Raimo e Donata Columbro
Aggredisce un medico del Pronto soccorso, arrestato 56enne
Cronaca
Aggredisce un medico del Pronto soccorso, arrestato 56enne
L'uomo avrebbe colpito con un violento pugno alla spalla, senza alcun motivo apparente, un medico in servizio
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Israele, vicina esclusione da competizioni Uefa e Fifa? "In molti favorevoli"
Israele, vicina esclusione da competizioni Uefa e Fifa? "In molti favorevoli"
Ambiente, Colombo (Sorgenia): "#Rigeneraboschi per foreste più resilienti"
Ambiente, Colombo (Sorgenia): "#Rigeneraboschi per foreste più resilienti"
Costantino Vitagliano: "Ho perso 30 kg per la mia malattia, oggi non rischio più di morire"
Costantino Vitagliano: "Ho perso 30 kg per la mia malattia, oggi non rischio più di morire"
Caricare il telefono nel modo giusto, ecco gli errori da evitare
Caricare il telefono nel modo giusto, ecco gli errori da evitare
Ambiente, Vacchiano (UniMi): "Gestione forestale va adattata al contesto"
Ambiente, Vacchiano (UniMi): "Gestione forestale va adattata al contesto"
Sophie Codegoni, l'incidente alla Milano Fashion Week: "Sono piena di lividi"
Sophie Codegoni, l'incidente alla Milano Fashion Week: "Sono piena di lividi"
Ambiente, Brunori (Pefc): "#Rigeneraboschi comunica il valore delle foreste"
Ambiente, Brunori (Pefc): "#Rigeneraboschi comunica il valore delle foreste"
James Senese ricoverato in terapia intensiva per forte polmonite
James Senese ricoverato in terapia intensiva per forte polmonite
Progetto RigeneraBoschi di Sorgenia, alberi più stabili e resistenti con gestione sostenibile
Progetto RigeneraBoschi di Sorgenia, alberi più stabili e resistenti con gestione sostenibile
Ucraina-Russia, la foto del soldato col bastone: "Putin manda anziani in guerra"
Ucraina-Russia, la foto del soldato col bastone: "Putin manda anziani in guerra"
Sinner: "Contento della prestazione, sto cambiando qualcosa al servizio"
Sinner: "Contento della prestazione, sto cambiando qualcosa al servizio"
Cinzia Pinna, sangue e polvere bianca nella casa del delitto: ancora ignoto il movente
Cinzia Pinna, sangue e polvere bianca nella casa del delitto: ancora ignoto il movente
Realme GT 8 Pro, in arrivo il flagship con Snapdragon 8
Realme GT 8 Pro, in arrivo il flagship con Snapdragon 8
Meloni, l'elogio del Telegraph: "Ha trasformato l'Italia in oasi di stabilità"
Meloni, l'elogio del Telegraph: "Ha trasformato l'Italia in oasi di stabilità"
Nuovo incidente sul lavoro, operaio muore schiacciato nel Milanese
Nuovo incidente sul lavoro, operaio muore schiacciato nel Milanese
Ballando, Carlucci: "Lucarelli al GF? Felice che abbia rifiutato, nessuna pressione"
Ballando, Carlucci: "Lucarelli al GF? Felice che abbia rifiutato, nessuna pressione"
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno"
Sinner, tutto facile a Pechino: batte Cilic all'esordio e vola agli ottavi
Sinner, tutto facile a Pechino: batte Cilic all'esordio e vola agli ottavi
Israele, viceministra degli Esteri: "Meloni capisce più di Macron. Flotilla? Finanziata da Hamas"
Israele, viceministra degli Esteri: "Meloni capisce più di Macron. Flotilla? Finanziata da Hamas"
Dolore cronico, online il vodcast per aiutare nel percorso di diagnosi e cura
Dolore cronico, online il vodcast per aiutare nel percorso di diagnosi e cura

Rubriche

Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali

SALUTE

Malattie cardiovascolari prima causa di morte nel mondo e in Italia
Malattie cardiovascolari prima causa di morte nel mondo e in Italia
World Dream Day. Marzullo: "La vita non è un sogno ma senza sogni non si vive"
World Dream Day. Marzullo: "La vita non è un sogno ma senza sogni non si vive"
Sos medici e infermieri Inail, assunti durante Covid ora rischiano di stare a casa
Sos medici e infermieri Inail, assunti durante Covid ora rischiano di stare a casa
Giovani, è allarme disagio psichico e i social alimentano stigma e pregiudizi, l'indagine
Giovani, è allarme disagio psichico e i social alimentano stigma e pregiudizi, l'indagine
Influenza, come distinguerla e come curarsi tra: sintomi, consigli e... rimedi della nonna
Influenza, come distinguerla e come curarsi tra: sintomi, consigli e... rimedi della nonna
Lauree magistrali, Fnopi: "Gli infermieri puntano sulla specializzazione"
Lauree magistrali, Fnopi: "Gli infermieri puntano sulla specializzazione"
"A Teddy Bear serve un nuovo look". L'appello della scienza per peluche eco-maestri
"A Teddy Bear serve un nuovo look". L'appello della scienza per peluche eco-maestri
Sesso, a Milano giovani più protetti e informati rispetto al resto d'Italia, l'indagine
Sesso, a Milano giovani più protetti e informati rispetto al resto d'Italia, l'indagine
Influenza, Pregliasco: "Terza brutta stagione con 16 mln di casi attesi, isolati primi virus"
Influenza, Pregliasco: "Terza brutta stagione con 16 mln di casi attesi, isolati primi virus"
Codere Italia e Asl Caserta insieme per il benessere psicologico
Codere Italia e Asl Caserta insieme per il benessere psicologico
Ottobre mese della prevenzione del cancro al seno, Komen e ministero della Cultura insieme
Ottobre mese della prevenzione del cancro al seno, Komen e ministero della Cultura insieme
A Roma il futuro delle protesi, ingegneri e ortopedici da 37 Paesi
A Roma il futuro delle protesi, ingegneri e ortopedici da 37 Paesi

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Giù lo spreco di cibo dal 2015, gettati 100 g in meno a settimana
    Giù lo spreco di cibo dal 2015, gettati 100 g in meno a settimana
    Battlefield 6, la campagna single player svela le novità del gioco
    Battlefield 6, la campagna single player svela le novità del gioco
    Wolverine su PS5, nuovo trailer e data di uscita per il gioco
    Wolverine su PS5, nuovo trailer e data di uscita per il gioco
    Calabria, Ferrara (Unindustria): "Crescita debole e fragile, ecco nostro Manifesto a candidati Regionali"
    Calabria, Ferrara (Unindustria): "Crescita debole e fragile, ecco nostro Manifesto a candidati Regionali"
    Salario minimo, Rotondi (Cnel): "Delega al Governo messaggio forte, non si trasformi in scontro ideologico"
    Salario minimo, Rotondi (Cnel): "Delega al Governo messaggio forte, non si trasformi in scontro ideologico"
    Sostenibilità, Assolegno promuove il legno per costruire il futuro
    Sostenibilità, Assolegno promuove il legno per costruire il futuro
    Consumi, la spesa green vale 45 miliardi di euro
    Consumi, la spesa green vale 45 miliardi di euro
    105.000 presenze per Utopica Festival
    105.000 presenze per Utopica Festival
    Digital South Week, nasce il polo tecnologico del Sud Italia
    Digital South Week, nasce il polo tecnologico del Sud Italia
    Efficienza e intelligenza artificiale, tendenze e ostacoli 
    Efficienza e intelligenza artificiale, tendenze e ostacoli 
    iPhone 17 Pro e i graffi sulla scocca: un'indagine per saperne di più
    iPhone 17 Pro e i graffi sulla scocca: un'indagine per saperne di più
    Ehiweb scommette sulla velocità: 10 Giga FTTH e router Wi-Fi 7 incluso
    Ehiweb scommette sulla velocità: 10 Giga FTTH e router Wi-Fi 7 incluso

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Le novità per la salute
    A Medolla per i donatori di sangue anche controlli gratuiti col dermatologo e per i genitali maschili
    La realizzazione di questi progetti si avvale del sostegno fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, a cui si aggiungono i contributi raccolti dai famigliari in memoria di Ornella Marchetti e devoluti ad Avis.
    La cerimonia
    Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE
    Realizzato nel 1906 dall’architetto Gustavo Zagni e trasferito a Mirandola nel 1934, ha rappresentato per decenni un punto di riferimento come edicola, accompagnando generazioni di cittadini. Rimasto inaccessibile dopo il sisma del 2012, torna oggi a nuova vita come spazio di incontro e convivialità.
    L'avvenimento
    San Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
    Il concittadino Mauro Rettighieri ha reso omaggio alla storica professionista: un momento di emozione collettiva che ha ricordato il valore del servizio sanitario pubblico.

    Curiosità

    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"

    chiudi