Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
25 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > Modena > Ancora un suicidio nel carcere di Modena, a togliersi la vita un detenuto 25enne

Ancora un suicidio nel carcere di Modena, a togliersi la vita un detenuto 25enne

|25 Settembre 2025 | In Primo Piano, | Modena

MODENA - Ancora un suicidio nel carcere di Modena: intorno alle ore 20 di ieri, mercoledì 24 settembre, presso la Casa circondariale modenese si è, infatti, tolto la vita un detenuto marocchino di 25 anni. Il giovane, imputato, si è impiccato nella sezione di accoglienza. A darne notizia è il Garante regionale dell’Emilia Romagna Roberto Cavalieri. Si tratta del quinto episodio di suicidio dal 31 dicembre scorso nel carcere di Modena. Tra questi, anche Andrea Paltrinieri, responsabile del femminicidio della moglie Anna Sviridenko.

Il carcere di Modena

LEGGI ANCHE:

Ultim’ora

Notizie del giorno

Ancora un suicidio nel carcere di Modena, a togliersi la vita un detenuto 25enne
Cronaca
Ancora un suicidio nel carcere di Modena, a togliersi la vita un detenuto 25enne
Il giovane si è impiccato nella sezione di accoglienza. A darne notizia è il Garante regionale dell’Emilia Romagna, Roberto Cavalieri
Soliera in lutto per la morte a 51 anni dell'ex consigliera comunale Rita Capelli
L'addio
Soliera in lutto per la morte a 51 anni dell'ex consigliera comunale Rita Capelli
Cordoglio per la sua scomparsa è stato espresso dal Movimento 5 Stelle, di cui è stata una storica attivista
Nuovo raggiro su Whatsapp, attenzione alla truffa dei buoni spesa
Da sapere
Nuovo raggiro su Whatsapp, attenzione alla truffa dei buoni spesa
Circola un messaggio che promette buoni da 100 euro. Per ottenere il "premio" viene richiesto di inserire dati personali e persino le coordinate bancarie
Nonantola, dal 26 settembre al 26 ottobre torna la Festa dell’Unità d’Autunno
L'iniziativa
Nonantola, dal 26 settembre al 26 ottobre torna la Festa dell’Unità d’Autunno
La festa sarà aperta ogni venerdì e sabato sera e la domenica a pranzo
La fontana del Graziosi a Modena si tinge di rosso per la Giornata Internazionale per l’eliminazione totale delle armi nucleari
Da sapere
La fontana del Graziosi a Modena si tinge di rosso per la Giornata Internazionale per l’eliminazione totale delle armi nucleari
L’iniziativa vuole ricordare che le armi nucleari sono una minaccia concreta per l’umanità: un loro utilizzo avrebbe conseguenze catastrofiche
San Felice, lunedì 29 settembre si riunisce il Consiglio comunale
Da sapere
San Felice, lunedì 29 settembre si riunisce il Consiglio comunale
È possibile seguirlo anche in diretta streaming o in un secondo tempo on demand sulla piattaforma Civicam del Comune
Natale e Terzilli (Gioventù Nazionale): "Carpinscienza trasformato in comizio politico"
Politica
Natale e Terzilli (Gioventù Nazionale): "Carpinscienza trasformato in comizio politico"
"Basta indottrinamento nelle scuole" chiedono i due esponenti del movimento giovanile di Fratelli d'Italia
Aimag-Hera, Boldrin: "Figure di riferimento politico devono valutare un passo indietro"
Politica
Aimag-Hera, Boldrin: "Figure di riferimento politico devono valutare un passo indietro"
"Ritengo imprescindibile che il Consiglio di amministrazione di Aimag rassegni immediatamente le proprie dimissioni" afferma l'ex consigliere comunale a Novi
Carpi, Forum giovani di ottobre: aperte le iscrizioni per partecipare
L'iniziativa
Carpi, Forum giovani di ottobre: aperte le iscrizioni per partecipare
"Spazio (verde) ai giovani!" prevede due sessioni al Tecnopolo
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Meteo, breve tregua dal maltempo prima di un nuovo peggioramento: ecco quando
Meteo, breve tregua dal maltempo prima di un nuovo peggioramento: ecco quando
Auguri Zucchero, il re del rock-blues italiano compie 70 anni
Auguri Zucchero, il re del rock-blues italiano compie 70 anni
Ucraina, Kiev: "Abbattuto caccia russo Su-34". Chiuso per droni l’aeroporto danese di Aalborg
Ucraina, Kiev: "Abbattuto caccia russo Su-34". Chiuso per droni l’aeroporto danese di Aalborg
Cadavere in sacco a Spoleto, fermato 32enne ucraino
Cadavere in sacco a Spoleto, fermato 32enne ucraino
'Una nessuna centomila' stasera a Napoli, gli ospiti dell'evento contro la violenza sulle donne
'Una nessuna centomila' stasera a Napoli, gli ospiti dell'evento contro la violenza sulle donne
Tumori, nel 2050 i morti cancro supereranno i 18 milioni (+75%): lo studio su Lancet
Tumori, nel 2050 i morti cancro supereranno i 18 milioni (+75%): lo studio su Lancet
Sinner-Cilic oggi a Pechino: orario, precedenti e dove vedere il ritorno in campo di Jannik
Sinner-Cilic oggi a Pechino: orario, precedenti e dove vedere il ritorno in campo di Jannik
Trump contro l'Onu: "Scala mobile bloccata e gobbo rotto, è sabotaggio: chiedo inchiesta"
Trump contro l'Onu: "Scala mobile bloccata e gobbo rotto, è sabotaggio: chiedo inchiesta"
Gaza, Meloni all'Onu: "Israele ha superato il limite"
Gaza, Meloni all'Onu: "Israele ha superato il limite"
Meloni, il discorso all'Onu: "Serve una svolta, l'Italia c'è"
Meloni, il discorso all'Onu: "Serve una svolta, l'Italia c'è"
"Droni in volo nello spazio aereo danese", chiuso l'aeroporto di Aalborg
Cronaca
"Droni in volo nello spazio aereo danese", chiuso l'aeroporto di Aalborg
Meloni a New York rilancia sulla Palestina: "Flotilla irresponsabile, usata contro il governo"
Meloni a New York rilancia sulla Palestina: "Flotilla irresponsabile, usata contro il governo"
Influenza, isolati primi virus. Pregliasco: "Attesi 16 milioni di casi"
Influenza, isolati primi virus. Pregliasco: "Attesi 16 milioni di casi"
Europa League, Nizza-Roma 1-2: i gol arrivano dalla difesa con Ndicka e Mancini
Europa League, Nizza-Roma 1-2: i gol arrivano dalla difesa con Ndicka e Mancini
Coppa Italia, Venezia e Parma agli ottavi di finale
Coppa Italia, Venezia e Parma agli ottavi di finale
Attacco alla Flotilla, tornano i cortei pro Pal: a Torino occupati binari stazione Porta Susa
Attacco alla Flotilla, tornano i cortei pro Pal: a Torino occupati binari stazione Porta Susa
Simona Ventura e il marito perseguitati dallo stalker: "Minacciati di morte in 200 messaggi"
Simona Ventura e il marito perseguitati dallo stalker: "Minacciati di morte in 200 messaggi"
Wayne Rooney: "Sarei morto se mia moglie non mi avesse aiutato con i problemi di alcol"
Wayne Rooney: "Sarei morto se mia moglie non mi avesse aiutato con i problemi di alcol"
Migranti, ambasciatore svizzero Balzaretti: "Italia non va lasciata sola"
Migranti, Cardoletti (Unhcr): "Supporto a minori non accompagnati"

Rubriche

Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali

SALUTE

Influenza, come distinguerla e come curarsi tra: sintomi, consigli e... rimedi della nonna
Influenza, come distinguerla e come curarsi tra: sintomi, consigli e... rimedi della nonna
Lauree magistrali, Fnopi: "Gli infermieri puntano sulla specializzazione"
Lauree magistrali, Fnopi: "Gli infermieri puntano sulla specializzazione"
"A Teddy Bear serve un nuovo look". L'appello della scienza per peluche eco-maestri
"A Teddy Bear serve un nuovo look". L'appello della scienza per peluche eco-maestri
Sesso, a Milano giovani più protetti e informati rispetto al resto d'Italia, l'indagine
Sesso, a Milano giovani più protetti e informati rispetto al resto d'Italia, l'indagine
Influenza, Pregliasco: "Terza brutta stagione con 16 mln di casi attesi, isolati primi virus"
Influenza, Pregliasco: "Terza brutta stagione con 16 mln di casi attesi, isolati primi virus"
Codere Italia e Asl Caserta insieme per il benessere psicologico
Codere Italia e Asl Caserta insieme per il benessere psicologico
Ottobre mese della prevenzione del cancro al seno, Komen e ministero della Cultura insieme
Ottobre mese della prevenzione del cancro al seno, Komen e ministero della Cultura insieme
A Roma il futuro delle protesi, ingegneri e ortopedici da 37 Paesi
A Roma il futuro delle protesi, ingegneri e ortopedici da 37 Paesi
Gliomi a basso grado Idh mutati, presentati 'Carta d'IDHentità' e Manifesto
Gliomi a basso grado Idh mutati, presentati 'Carta d'IDHentità' e Manifesto
Nuovo tariffario, Uap: "Tar Lazio lo abbatte, vittoria per Ssn e pazienti"
Nuovo tariffario, Uap: "Tar Lazio lo abbatte, vittoria per Ssn e pazienti"
Infezioni sessuali crescono tra i giovani, esperti Spallanzani incontrano studenti
Infezioni sessuali crescono tra i giovani, esperti Spallanzani incontrano studenti
Cancro stomaco, studio svela efficacia terapie target in 10-15% pazienti
Cancro stomaco, studio svela efficacia terapie target in 10-15% pazienti

Sul Panaro on air

    • WatchModena in piazza per Gaza
    • WatchTaglio del nastro della nuova filiale di SANFELICE 1893 Banca Popolare a Pavullo nel Frignano
    • WatchTroppi antibiotici, cosa succede? L'infettivologo Stefano Zona illustra l'antibiotico resistenza

    • ATTUALITÀ

    Calabria, Ferrara (Unindustria): "Crescita debole e fragile, ecco nostro Manifesto a candidati Regionali"
    Calabria, Ferrara (Unindustria): "Crescita debole e fragile, ecco nostro Manifesto a candidati Regionali"
    Salario minimo, Rotondi (Cnel): "Delega al Governo messaggio forte, non si trasformi in scontro ideologico"
    Salario minimo, Rotondi (Cnel): "Delega al Governo messaggio forte, non si trasformi in scontro ideologico"
    Sostenibilità, Assolegno promuove il legno per costruire il futuro
    Sostenibilità, Assolegno promuove il legno per costruire il futuro
    Consumi, la spesa green vale 45 miliardi di euro
    Consumi, la spesa green vale 45 miliardi di euro
    105.000 presenze per Utopica Festival
    105.000 presenze per Utopica Festival
    Digital South Week, nasce il polo tecnologico del Sud Italia
    Digital South Week, nasce il polo tecnologico del Sud Italia
    Efficienza e intelligenza artificiale, tendenze e ostacoli 
    Efficienza e intelligenza artificiale, tendenze e ostacoli 
    iPhone 17 Pro e i graffi sulla scocca: un'indagine per saperne di più
    iPhone 17 Pro e i graffi sulla scocca: un'indagine per saperne di più
    Ehiweb scommette sulla velocità: 10 Giga FTTH e router Wi-Fi 7 incluso
    Ehiweb scommette sulla velocità: 10 Giga FTTH e router Wi-Fi 7 incluso
    Achille Lauro nuovo volto Motorola: una partnership tra arte e tech - Il video
    A Varese i rifiuti elettronici diventano un’opera d’arte
    A Varese i rifiuti elettronici diventano un’opera d’arte
    Toyota GR Yaris MY25: evoluzioni tecniche e debutto italiano
    Toyota GR Yaris MY25: evoluzioni tecniche e debutto italiano

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Le novità per la salute
    A Medolla per i donatori di sangue anche controlli gratuiti col dermatologo e per i genitali maschili
    La realizzazione di questi progetti si avvale del sostegno fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, a cui si aggiungono i contributi raccolti dai famigliari in memoria di Ornella Marchetti e devoluti ad Avis.
    La cerimonia
    Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE
    Realizzato nel 1906 dall’architetto Gustavo Zagni e trasferito a Mirandola nel 1934, ha rappresentato per decenni un punto di riferimento come edicola, accompagnando generazioni di cittadini. Rimasto inaccessibile dopo il sisma del 2012, torna oggi a nuova vita come spazio di incontro e convivialità.
    L'avvenimento
    San Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
    Il concittadino Mauro Rettighieri ha reso omaggio alla storica professionista: un momento di emozione collettiva che ha ricordato il valore del servizio sanitario pubblico.

    Curiosità

    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"

    chiudi