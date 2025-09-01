Bondeno, il centro di medici e infermieri volontari è pronto a riaprire i battenti dopo l’estate di “restyling”

BONDENO - I lavori edili più importanti sono giunti al termine e ora mancano solo le ultime operazioni per garantire la piena funzionalità dell’immobile: di fatto, il centro di medici e infermieri volontari di via Goldoni 52 presso la sede della Croce Rossa è pronto a riaprire i battenti dopo l’estate di “restyling”.

«I tempi degli interventi sono stati rispettati, con l’inizio del cantiere a metà giugno e la fine programmata per settembre dopo un’estate densa di operazioni a favore della fruibilità della struttura e del comfort per i suoi operatori e gli utenti – fa sapere il sindaco, Simone Saletti –. Presto renderemo nota la data di riapertura e tutte le informazioni utili per la popolazione relative a un centro autonomo che, in sinergia con il servizio sanitario pubblico, ha permesso a tanti cittadini di velocizzare notevolmente i tempi per medicazioni e diagnosi, rivelandosi un luogo essenziale per una sanità non soltanto curativa ma anche preventiva».

Durante i mesi estivi, l’ambulatorio di via Goldoni ha subito varie migliorie effettuate dal Comune: «Quella più corposa e urgente ha riguardato il rifacimento dei servizi igienici – è la spiegazione dell’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi –, rendendo così la struttura più accessibile e fruibile dalle persone e specialmente da quelle con disabilità. Gli altri interventi all’immobile hanno invece assicurato il comfort interno in modo da migliorare ulteriormente le condizioni di lavoro di medici e infermieri e quelle di permanenza degli utenti all’interno della struttura. Ora i lavori sono finiti e mancano solo gli ultimi dettagli, poi si riaprirà».

L’ambulatorio di medici e infermieri volontari era stato inaugurato nel marzo 2023 da Comune, Lions Club Bondeno, Anteas, Croce Rossa Cento-Bondeno e alla presenza di Ausl, con il dichiarato obiettivo di affiancare l’assistenza sanitaria pubblica tanto nelle situazioni ordinarie quanto in quelle straordinarie di particolare urgenza per le persone.

«La sua collocazione nel cuore del popoloso Quartiere del Sole ha certamente contribuito ad assolvere al meglio queste funzioni – chiosa la vicesindaca con delega ai Servizi sociali, Francesca Piacentini –. Da subito, grazie a competenza e professionalità del personale impiegato, la struttura è diventata un punto di riferimento essenziale per i cittadini, i quali in maniera spontanea hanno ogni volta contribuito al funzionamento dell’ambulatorio, dimostrando grande generosità e ricambiando per quanto possibile il prezioso lavoro dei medici e degli infermieri che prestano agli altri una parte non trascurabile del loro tempo libero».

responsabili dell’ambulatorio sono il dott. Paolo Saltari (Lions Club Bondeno) e il dott. Paolo Paramucchi (Anteas).

