Caccia, domenica 21 settembre apre la stagione: 20 pattuglie impegnate nei controlli

Partirà da domenica 21 settembre la stagione venatoria alla selvaggina stanziale e migratoria, dopo la pre-apertura avvenuta tre settimane fa, lunedì 1 settembre. Le giornate previste per l’attività venatoria sono la domenica e il giovedì, fino alle ore 13,00 mentre dal mese di ottobre ci saranno a disposizione più giornate, come previsto dal calendario venatorio della Regione Emilia-Romagna. In particolare il cacciatore potrà usufruire di tre giornate settimanali a scelta per la caccia vagante e due ulteriori giornate per la caccia alla fauna migratoria da appostamento, mentre le giornate di martedì e venerdì restano escluse dall’esercizio venatorio. Per quanto riguarda le distanze minime da rispettare, per la sicurezza ambientale e agricola, non si può esercitare la caccia a meno di 100 metri dagli immobili, 50 metri dalle strade, 150 metri dagli appostamenti verso spazi sensibili e zone di protezione/ripopolamento e 150 metri dalle piste ciclabili. È garantita la protezione delle colture agricole, frutteti e impianti di irrigazione e le attività venatorie non devono arrecare danni a queste strutture e devono avvenire in rispetto delle normative relative.

Quest’anno sono 18 le pattuglie impegnate al mattino nel controllo del territorio, mentre 2 sono attive nel pomeriggio, oltre al supporto di carabinieri forestali, GEV-GEL (Guardie Ecologiche Volontarie) e guardie venatorie ATC. Per qualsiasi segnalazione o necessità di informazioni è possibile contattare il comando della Polizia Provinciale al numero 059 209525, a disposizione dei cittadini tutti i giorni dalle ore 6,30 alle 18,30, dove è possibile anche segnalare eventuali irregolarità, oltre al numero di emergenza unificato 112 . La Polizia provinciale ricorda che sono previste sanzioni per il mancato rispetto delle distanze di sicurezza e delle restrizioni stabilite dal calendario regionale. Nel calendario venatorio, disponibile nel sito della Regione, sono elencate tutte le limitazioni ai carnieri e alle zone, le specie cacciabili e le modalità di caccia.

