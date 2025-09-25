Calcio, Coppa Seconda Categoria: fuori l’Athletic Valli, Possidiese ai quarti di finale

di Simone Guandalini - Nella serata di mercoledì 24 settembre, le squadre della Bassa modenese impegnate nella fase provinciale della Coppa Emilia di Seconda Categoria sono turnate in campo per disputare gli ottavi di finale. L'Athletic Valli è stato eliminato, dovendosi arrendere 3-0 al San Paolo, a bersaglio con Kwarteng a inizio ripresa e poi con una doppietta di Montecchi nel recupero. Ha, invece, passato il turno la Possidiese, che si è imposta 2-3 contro la Virtus Cibeno. Partenza sprint della Possidiese: imbucata di Quarta A. per Grosselle che firma l’1-0. Raddoppio immediato con una magia su punizione di Lansone dai 30 metri. Nella ripresa la Virtus Cibeno accorcia con Fogliani, ma Lansone dal dischetto porta il risultato sul 3-1. Nel finale arriva il 3-2 con una rete di Bianchi, ma il risultato non cambia e la Possidiese è ai quarti di finale.

Coppa Emilia di Seconda Categoria, ottavi di finale fase provinciale: Corlo -Audax Casinalbo 4-1, Fox Junior Serramazzoni - Zocca 0-1, Madonna di Sotto - Levizzano 0-1, Piumazzo - Pavullo 2-0, San Paolo - Athletic Valli 3-0, Spezzanese - Cabassi Union Carpi 6-5 d.c.r, Villa d'Oro - Ubersetto 2-1, Virtus Cibeno - Virtus Possidiese 2-3.

