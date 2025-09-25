Calcio, Coppa Seconda Categoria: fuori l’Athletic Valli, Possidiese ai quarti di finale
di Simone Guandalini - Nella serata di mercoledì 24 settembre, le squadre della Bassa modenese impegnate nella fase provinciale della Coppa Emilia di Seconda Categoria sono turnate in campo per disputare gli ottavi di finale. L'Athletic Valli è stato eliminato, dovendosi arrendere 3-0 al San Paolo, a bersaglio con Kwarteng a inizio ripresa e poi con una doppietta di Montecchi nel recupero. Ha, invece, passato il turno la Possidiese, che si è imposta 2-3 contro la Virtus Cibeno. Partenza sprint della Possidiese: imbucata di Quarta A. per Grosselle che firma l’1-0. Raddoppio immediato con una magia su punizione di Lansone dai 30 metri. Nella ripresa la Virtus Cibeno accorcia con Fogliani, ma Lansone dal dischetto porta il risultato sul 3-1. Nel finale arriva il 3-2 con una rete di Bianchi, ma il risultato non cambia e la Possidiese è ai quarti di finale.
Coppa Emilia di Seconda Categoria, ottavi di finale fase provinciale: Corlo -Audax Casinalbo 4-1, Fox Junior Serramazzoni - Zocca 0-1, Madonna di Sotto - Levizzano 0-1, Piumazzo - Pavullo 2-0, San Paolo - Athletic Valli 3-0, Spezzanese - Cabassi Union Carpi 6-5 d.c.r, Villa d'Oro - Ubersetto 2-1, Virtus Cibeno - Virtus Possidiese 2-3.
-
Calcio, Seconda e Terza Categoria: vittorie per Possidiese, Athletic Valli, Union Sg Sozzigalli e Vallalta, Concordia e Solarese ko
- Controlli dei Carabinieri nelle stazioni di Modena e Castelfranco Emilia
- La forza della comunità energetica, due appuntamenti a Concordia
- Ucman, liste civiche-PD Bassa modenese: "FdI vota contro infittimento del nido di San Prospero e donazioni al centro antiviolenza"
- Calcio, Coppa Seconda Categoria: fuori l'Athletic Valli, Possidiese ai quarti di finale
- Bocciatura della Corte dei Conti, per presidente e direttore generale di Aimag il piano industriale non cambia
- A Nonantola flash mob in sostegno alla Flotilla verso Gaza
- Il "Comitato Aimag" per il territorio: "Come si può pensare di affidare a chi ha concepito questo piano il futuro dell'azienda?"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"