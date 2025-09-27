Calcio, Serie C: secondo ko consecutivo per il Carpi, battuto in rimonta 3-1 dall’Arezzo
TABELLINO
Arezzo vs AC Carpi 3-1 (1-1)
Reti: 11′ Sall (C), 23′ Renzi (A), 50′ Tavernelli (A), 90’+5 Varela (A)
Arezzo (4-3-3): Venturi; Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti; Chierico (dal 62′ Varela), Guccione, Mawuli (dall’82’ Gigli); Pattarello (dal 62′ Iaccarino), Ravasio (dal 62′ Cianci), Tavernelli (dall’82’ Perrotta). A disposizione: Trombini, Galli, Arena, De Col, Tito, Meli, Dell’Aquila. All. Bucchi
AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Rossini, Lombardi, Panelli (dal 66′ Zagnoni); Cecotti, Figoli (dal 78′ Pietra), Rosetti (dall’82’ Stanzani), Rigo (dal 46′ Verza); Casarini, Sall (dal 66′ Forte); Gerbi. A disposizione: Scacchetti, Perta, Visani, Amayah, Arcopinto, Cortesi. All. Godi
Arbitro: Sig. Liotta sez. Castellamare di Stabia/ Assistenti: Spatrisano – Cecchi/ 4° Ufficiale Sig. Gavini (Aprilia)/ Operatore FVS Sig. Iuliano (Siena)
Ammoniti: Figoli (C), Rigo (C), Rosetti (C), Varela (A), Forte (C), Rossini (C)
Recupero: 1’ p.t.; 8’ s.t.
