Carpi, alla vista degli agenti getta l’hashish, fugge in bici e si scontra con l’auto della Polizia: arrestato

CARPI - La Polizia di Stato di Carpi ha tratto in arresto un cittadino italiano di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine e residente in provincia di Mantova, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nel tardo pomeriggio di domenica 31 agosto, nel corso del servizio di controllo del territorio, una pattuglia della Squadra Volante ha notato un uomo, appunto il 28enne, a bordo di una bicicletta elettrica, il quale al posto di impugnare il manubrio maneggiava del denaro. Alla vista della Polizia si è dato a precipitosa fuga, tentando di disfarsi di un involucro lanciandolo in un cortile e andando a urtare contro l’auto di servizio.

Nell’involucro erano contenuti 9 grammi di hashish, mentre sulla sua persona è stata rinvenuta la somma di 125 euro in contanti, verosimile provento di spaccio.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

