Carpi, mercoledì 1° ottobre prove di trazione su nove alberi

CARPI - Mercoledì 1° ottobre, a Carpi, nove alberi, due cedri in piazzale Ramazzini, tre tigli in via Messori e quattro farnie di un filare tutelato dalla Regione in via Due Ponti, saranno sottoposti a prova di trazione per verificane la stabilità e testare la resistenza delle piante a sollecitazioni dinamiche come il vento forte. L’attività, coordinata dai tecnici del settore Ambiente del Comune di Carpi, comporterà alcune restrizioni alla viabilità. La prova di trazione si esegue collocando sull’albero oggetto della valutazione due sensori, un elastometro e un inclinometro, poi l’albero viene fissato con un cavo a un’ancora, che può essere un altro albero o un camion. Una volta fissato, il cavo viene teso progressivamente con un argano manuale: in questo modo sulla pianta si esercita una forza di traino controllata, registrata tramite un dinamometro, per acquisire i dati che poi saranno elaborati successivamente per verificare, appunto, il livello di stabilità della pianta stessa, e definire, di conseguenza, gli interventi necessari per metterla in sicurezza e prevenire il rischio schianto.

L’intervento durerà l’intera giornata e inizierà alle 8.30 circa in piazzale Ramazzini con l’esame su due cedri. Il test, che durerà poco meno di un paio d’ore, comporta un divieto di sosta con rimozione in tutto il lato est del piazzale. A metà mattina, i tecnici si sposteranno in via Messori per sottoporre all’esame tre tigli che si trovano nel tratto tra via Savani e via Giovanni XXIII. A partire dal mattino e per tutta la durata dell’intervento è previsto un divieto di sosta con rimozione nello stesso tratto di via Messori, mentre viene istituito un doppio senso di circolazione temporaneo nel tratto compreso tra via Savani e via Vellani e l’obbligo di svolta a sinistra in uscita da via Savani.

La prova di trazione sulle farnie in via Due Ponti sarà eseguito nel pomeriggio, senza conseguenze sulla viabilità poiché gli alberi si trovano in un’area verde. Le prove di trazione sono eseguite nell’ambito dell’attività di monitoraggio e manutenzione degli alberi collocati in aree pubbliche eseguita dal Servizio Pianificazione e gestione verde-parchi del Comune di Carpi. I controlli sono finalizzati a garantire una maggiore sicurezza attraverso verifiche di stabilità e definizione degli interventi di manutenzione.

