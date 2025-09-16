Ceramica Abk Group di Finale Emilia, Rifondazione Comunista: “Solidarietà ai lavoratori”

FINALE EMILIA - Nota stampa di Rifondazione Comunista:

"Rifondazione Comunista esprime piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori della ceramica Abkgroup di Finale Emilia, colpiti dalla decisione del consiglio di amministrazione di chiudere definitivamente, entro il 2025, la parte produttiva dello stabilimento di Finale Emilia, concentrando la produzione nello stabilimento di Solignano. L’azienda ha comunicato che i 47 dipendenti coinvolti saranno ricollocati presso il reparto logistica di Finale Emilia e il sito produttivo di Solignano, senza prevedere esuberi. Tuttavia, questa decisione avrà un impatto significativo sul personale coinvolto, che sarà costretto a affrontare lunghe trasferte, e solleva incertezze sulle prospettive di medio e lungo termine dell’intero personale di un sito che non avrà più il suo centro produttivo a Finale Emilia.