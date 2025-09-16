Ceramica Abk Group di Finale Emilia, Rifondazione Comunista: “Solidarietà ai lavoratori”
FINALE EMILIA - Nota stampa di Rifondazione Comunista:
"Rifondazione Comunista esprime piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori della ceramica Abkgroup di Finale Emilia, colpiti dalla decisione del consiglio di amministrazione di chiudere definitivamente, entro il 2025, la parte produttiva dello stabilimento di Finale Emilia, concentrando la produzione nello stabilimento di Solignano. L’azienda ha comunicato che i 47 dipendenti coinvolti saranno ricollocati presso il reparto logistica di Finale Emilia e il sito produttivo di Solignano, senza prevedere esuberi. Tuttavia, questa decisione avrà un impatto significativo sul personale coinvolto, che sarà costretto a affrontare lunghe trasferte, e solleva incertezze sulle prospettive di medio e lungo termine dell’intero personale di un sito che non avrà più il suo centro produttivo a Finale Emilia.
Questa scelta rappresenta un modello di sviluppo che non mette al centro lavoratrici e lavoratori e tradisce un territorio che, nel corso degli anni, ha contribuito a creare un importante polo ceramico in cui recentemente altri grandi marchi del settore hanno investito nelle potenzialità di questa comunità e nelle capacità delle sue maestranze dimostrando che si può investire a Finale Emilia.
Per il territorio di Finale Emilia e dell’intera bassa modenese, la perdita di un sito produttivo significa impoverimento economico. Per questo motivo, ci uniamo ai sindacati nella richiesta all’azienda di non assumere azioni unilaterali e di aprire un tavolo di confronto sulle prospettive di lungo periodo del sito. Chiediamo inoltre al sindaco di Finale Emilia di contrastare un modello di sviluppo che non mette al centro le persone e il territorio, e di farsi portavoce delle istanze dei 47 lavoratori interessati dalla chiusura della parte produttiva, oltre a richiedere dal consiglio di amministrazione di Abkgroup garanzie sulle prospettive future del sito di Finale Emilia".
