Cpl Concordia rappresenta l’Emilia-Romagna all’Expo di Osaka 2025

CONCORDIA - Osaka non è soltanto una città giapponese, è una finestra aperta sul mondo. E l’Expo è il luogo in cui Paesi, imprese e persone si sono incontrati in questi giorni per immaginare insieme il domani. L’Expo Universale di Osaka 2025, che si tiene sull’isola artificiale di Yumeshima nella baia di Osaka, è concepita come una vera “isola del futuro”, un laboratorio internazionale per sperimentare le direzioni della transizione sostenibile, della digitalizzazione e dell’innovazione sociale. Quando CPL CONCORDIA è salita sul palco di Expo Osaka 2025, all’interno del seminario dedicato all’Emilia-Romagna hub internazionale delle energie verdi, ha accolto la responsabilità di rappresentare non solo la cooperativa, ma anche un territorio e una storia che sa unire eccellenze industriali, ricerca, università e cooperazione. Il Presidente di CPL Paolo Barbieri ha portato la voce di CPL Concordia durante il seminario organizzato da Legacoop.

Barbieri ha raccontato che CPL dal 1899 ha seguito l’Italia nel suo cammino, accompagnandola nella modernizzazione energetica e industriale. Negli ultimi decenni ha scelto di spingersi oltre: è stata tra le prime a credere nel Gas Naturale Liquefatto come alternativa pulita per l’industria e i trasporti; ha investito nel fotovoltaico, portando energia rinnovabile nelle case e nelle aziende; e oggi è impegnata nella nuova frontiera: l’idrogeno verde, per un futuro in cui mobilità e industria possano davvero essere a zero emissioni.

"Ritengo essenziale il dialogo tra istituzioni e Paesi per costruire una sfida condivisa e concreta verso una transizione energetica sostenibile e attuabile" – ha concluso il presidente Barbieri.

Il presidente, nel suo intervento, ha ricordato che la transizione energetica non è un sogno lontano: è un percorso già intrapreso. E che oggi, insieme a istituzioni, imprese si sta trasformando in realtà concreta. Si è visto con chiarezza che l’esperienza della cooperativa, nata in un piccolo paese della pianura emiliana più di cent’anni fa, oggi parla una lingua universale: quella dell’energia pulita, della cooperazione, della sostenibilità.