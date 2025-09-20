Da lunedì 22 settembre al via lavori di rinnovo rete gas in via Sgarzeria a Modena

MODENA - Da lunedì 22 settembre, Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, in accordo con l’Amministrazione Comunale, avvierà un intervento di rinnovo sulla rete gas a Modena, in via Sgarzeria. Saranno infatti sostituiti circa 300 metri fra tubature e allacci. L’intervento, che avrà la durata di circa 5 mesi, comporterà un investimento con importo stimato pari a 210.000 euro, a carico di Inrete

Per permettere l’esecuzione dei lavori e consentire le attività di via Sgarzeria, saranno apportate alcune modifiche alla viabilità, concordate con la Polizia Locale: sarà vietata la sosta, con rimozione, in prossimità e corrispondenza del cantiere e nel tratto a doppio senso di circolazione verrà istituito un senso unico alternato disciplinato da movieri.

Sarà comunque garantito l’accesso ai passi carrabili, alle attività commerciali e alle pertinenze abitative.

Salvo imprevisti, non saranno effettuate interruzioni del servizio senza il dovuto preavviso alle utenze interessate.

Si ricorda che è a disposizione il call center gratuito di Pronto Intervento Hera Gas, al numero 800.713.666, attivo tutti i giorni 24 ore su 24.

Leggi anche: Carpi, proseguono i lavori del cantiere di via Roosevelt