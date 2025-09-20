Domenica 21 settembre la moda dell’età del bronzo rivive alla Terramara di Montale

CASTELNUOVO RANGONE - Domenica 21 settembre il parco archeologico della Terramara di Montale invita a un viaggio nel guardaroba di tremila anni fa. L’appuntamento, dal titolo evocativo “Nei loro panni”, conduce i visitatori a scoprire usi, costumi e segreti di bellezza degli abitanti delle terramare, attraverso racconti, dimostrazioni e un laboratorio creativo dedicato ai più piccoli.

Gli archeologi e le archeologhe del parco guidano i partecipanti lungo un percorso che unisce la visita all’area degli scavi e alle case ricostruite del villaggio con il racconto della vita quotidiana nell’età del bronzo. Al centro della giornata, un grande interrogativo: come si vestivano uomini e donne di tremila anni fa?

La risposta è un affascinante mosaico fatto di tessuti naturali, colori vivaci, accessori preziosi e piccoli riti di cura della persona. Filati di lana, lino e canapa, colorati con pigmenti ricavati dalle piante, diventavano al telaio verticale stoffe resistenti e sorprendenti: tuniche, mantelli, bluse e sottane arricchite da cinture decorate e fermate da spille in bronzo. Gioielli in ambra, oro e corno illuminavano i giorni di festa, mentre calzari in pelle e copricapi in vimini o tessuto erano compagni indispensabili per affrontare il lavoro e il clima, ma anche segni distintivi di status sociale.

Neppure la cura del corpo veniva trascurata: le donne raccoglievano i capelli in trecce fermate da eleganti spilloni, gli uomini si radevano con lame sottili e affilate. Un’eleganza antica che sorprende ancora oggi grazie ai reperti rinvenuti nella terramara di Montale e nella necropoli coeva di Casinalbo, in grado di restituire lo spaccato di una comunità raffinata e attenta tanto al sostentamento quanto all’aspetto personale.

Al termine della visita guidata, i bambini dai 3 ai 13 anni diventeranno piccoli stilisti del passato: il laboratorio “moda antica” li inviterà a ricreare abiti e accessori dell’età del bronzo con lino, lana, pelle, corda e tanti altri materiali naturali. Un modo divertente e creativo per toccare con mano la storia, vestendola con fantasia e curiosità.