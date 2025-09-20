Domenica 21 settembre la moda dell’età del bronzo rivive alla Terramara di Montale
CASTELNUOVO RANGONE - Domenica 21 settembre il parco archeologico della Terramara di Montale invita a un viaggio nel guardaroba di tremila anni fa. L’appuntamento, dal titolo evocativo “Nei loro panni”, conduce i visitatori a scoprire usi, costumi e segreti di bellezza degli abitanti delle terramare, attraverso racconti, dimostrazioni e un laboratorio creativo dedicato ai più piccoli.
Gli archeologi e le archeologhe del parco guidano i partecipanti lungo un percorso che unisce la visita all’area degli scavi e alle case ricostruite del villaggio con il racconto della vita quotidiana nell’età del bronzo. Al centro della giornata, un grande interrogativo: come si vestivano uomini e donne di tremila anni fa?
La risposta è un affascinante mosaico fatto di tessuti naturali, colori vivaci, accessori preziosi e piccoli riti di cura della persona. Filati di lana, lino e canapa, colorati con pigmenti ricavati dalle piante, diventavano al telaio verticale stoffe resistenti e sorprendenti: tuniche, mantelli, bluse e sottane arricchite da cinture decorate e fermate da spille in bronzo. Gioielli in ambra, oro e corno illuminavano i giorni di festa, mentre calzari in pelle e copricapi in vimini o tessuto erano compagni indispensabili per affrontare il lavoro e il clima, ma anche segni distintivi di status sociale.
Neppure la cura del corpo veniva trascurata: le donne raccoglievano i capelli in trecce fermate da eleganti spilloni, gli uomini si radevano con lame sottili e affilate. Un’eleganza antica che sorprende ancora oggi grazie ai reperti rinvenuti nella terramara di Montale e nella necropoli coeva di Casinalbo, in grado di restituire lo spaccato di una comunità raffinata e attenta tanto al sostentamento quanto all’aspetto personale.
Al termine della visita guidata, i bambini dai 3 ai 13 anni diventeranno piccoli stilisti del passato: il laboratorio “moda antica” li inviterà a ricreare abiti e accessori dell’età del bronzo con lino, lana, pelle, corda e tanti altri materiali naturali. Un modo divertente e creativo per toccare con mano la storia, vestendola con fantasia e curiosità.
Le visite guidate, della durata di circa un’ora, partono ogni 45 minuti a partire dalle 9.30 (ultimi ingressi alle 11.45 e alle 17.30). Non è obbligatoria la prenotazione, ma si consiglia di verificare la disponibilità. Il parco è aperto dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19. Il biglietto di ingresso costa 7 euro (ridotto 5), gratuito fino a 5 anni e oltre i 65.
Il parco della Terramara di Montale è aperto tutte le domeniche e i festivi fino al 9 novembre. L’accesso è gratuito la prima domenica del mese, mentre con la fidelity card del parco è prevista una riduzione del 50%.
Leggi anche: Domenica 21 settembre open day al Canile intercomunale di Modena
- Continuano fino al 28 settembre in tutta la provincia gli eventi della "Settimana dell'Alzheimer"
- Bomporto, al via la 18ª edizione del Trofeo Pollicino: in scena il meglio dell'hockey in line giovanile
- All'ospedale di Ferrara simulazione di emergenza incendio per rafforzare sicurezza e prontezza operativa
- Domenica 21 settembre la moda dell'età del bronzo rivive alla Terramara di Montale
- Polizia di Stato, attività di informazione e controlli a tappeto nell’ambito della Campagna per la sicurezza stradale “Safety Days”
- Turista uccisa dalla ruspa a Pinarella di Cervia, chiesto il giudizio immediato per il 54enne alla guida del mezzo
- Inaugurata la nuova filiale di SANFELICE 1893 Banca Popolare a Pavullo nel Frignano
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"