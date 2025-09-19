Domenica 21 settembre open day al Canile intercomunale di Modena

MODENA - Tornano gli open day al Canile intercomunale di Modena, dove tutte le persone interessate possono visitare la struttura e conoscere gli ospiti in cerca di una famiglia e di una casa: l’appuntamento è per domenica 21 settembre dalle 15 alle 18.30 nella struttura di via Nonantolana 1219.

Il programma dell’open day prevede alle 15.30 un’introduzione alle attività del canile e apertura della festa con l'intervento della vicesindaca e assessora a Diritti e Benessere animale Francesca Maletti, oltre a rappresentanti dell'Ufficio diritti animali del Comune di Modena.

Alle 16 via alla sfilata “Adotta un amico”, con protagonisti gli ospiti del canile. Per tutta la giornata i gestori del gruppo Argo, operatori e volontari saranno a disposizione per fornire a chi è interessato ad adottare un cane tutte le informazioni necessarie. In programma anche giochi e attività per i più piccoli, Argo-merenda offerta a tutti i partecipanti e tante altre sorprese. In caso di maltempo la festa sarà rinviata al 28 settembre (per ulteriori informazioni contattare il Gruppo Argo al numero 334 39 60 905 o all’indirizzo mail [email protected]).

“Adottare un cane – ha spiegato l’assessora Francesca Maletti - è un gesto etico che dimostra sensibilità e amore verso un altro essere vivente, cambiando in meglio la vita di due ‘famiglie’: la vita con cane apporta infatti notevoli benefici per la salute fisica e mentale, promuovendo uno stile di vita più attivo e migliorando la socialità. Scegliendo l’adozione, inoltre, si contrastano la speculazione e il commercio illegale di animali, per un mondo più rispettoso di tutti gli esseri viventi”.

Fino a ottobre al Canile si accede con l’orario estivo: lunedì e giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 17; martedì e mercoledì dalle 10 alle 12; sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Da novembre si passa invece all’orario invernale: il Canile sarà aperto il lunedì, martedì e giovedì dalle 10 alle 13, il mercoledì dalle 12 alle 15, mentre il sabato e la domenica dalle 10 alle 15; il venerdì la struttura è sempre chiusa al pubblico.

Il Canile intercomunale di Modena serve anche i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco, Castelnuovo, Nonantola e Soliera. La struttura è nata per gestire il problema del randagismo e offrire un rifugio, possibilmente temporaneo, ai cani rinvenuti vaganti sul territorio dei comuni convenzionati o per eventuali rinunce di proprietà per serie problematiche.