Elude un controllo, in casa aveva hashish e cocaina: 45enne agli arresti domiciliari
MODENA - Nella notte del 17 settembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo marocchino di 45 anni, residente in città, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio sul territorio, i militari hanno notato l’uomo, alla guida della propria auto in via Canaletto Sud, effettuare una manovra repentina nel tentativo di eludere il controllo alla circolazione stradale, per poi abbandonare il veicolo, dandosi alla fuga a piedi.
Le immediate ricerche hanno consentito ai Carabinieri di individuarlo poco dopo nei pressi della sua abitazione, in possesso di una busta in cui sono stati rinvenuto 20 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 1,6 kg, 60 grammi circa di cocaina già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento e la pesatura delle sostanze, nonché circa 500 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita e pertanto sottoposti a sequestro.
Al termine dell’udienza di convalida. il G.I.P. presso il Tribunale di Modena ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari all’interno della sua abitazione modenese.
