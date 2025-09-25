Finale Emilia, FdI: “Avviare un tavolo di coordinamento per tutelare i lavoratori Abk Group”

FINALE EMILIA - Avviare un tavolo di coordinamento con la direzione di ABK Group al fine di scongiurare azioni collaterali peggiorative nei confronti dei lavoratori. A chiederlo alla Regione Emilia-Romagna con un'interrogazione sono i consiglieri di Fratelli d'Italia Ferdinando Pulitanò, primo firmatario, ed Annalisa Arletti.

"ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. è un’azienda di eccellenza italiana nella produzione e commercializzazione di pavimenti e rivestimenti in ceramica. Essa detiene due stabilimenti produttivi situati rispettivamente a Finale Emilia e a Solignano (Modena), mediante l’impiego di oltre 350 dipendenti. Dagli organi di stampa locali e dal comunicato congiunto delle principali sigle sindacali - spiegano i consiglieri - è emersa la decisione inderogabile da parte del CdA di ABK Group di chiudere definitivamente il reparto produttivo del sito di Finale Emilia, innescando lo stato di mobilità per 47 lavoratori, i quali verrebbero trasferiti nella sede di Solignano o in alternativa verrebbe offerta loro una modesta liquidazione di fine rapporto".