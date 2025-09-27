Finisce con la moto nel burrone, muore 62enne modenese in Sardegna
Incidente mortale nel pomeriggio di venerdì 26 settembre, sulla litoranea Alghero-Bosa.
A perdere la vita è stato Aimo Saetti, motociclista modenese di 62 anni.
Saetti è uscito fuori strada sulla provinciale 49, finendo in un burrone.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l'elicottero con i medici che hanno soccorso l'uomo. Hanno cercato a lungo di rianimarlo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.
Saetti lavorava presso il salone di moto Superbike di Modena ed era molto conosciuto nell’ambiente degli appassionati di motociclismo.
Gli amici lo ricordano come una persona solare, disponibile e amante dei viaggi in moto.
In passato aveva lavorato anche nelle discoteche modenesi.
Saetti lascia due figli.
