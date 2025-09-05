Scontro tra un’auto e una moto, gravissimo centauro 19enne

MONTALE - Un incidente stradale dalle conseguenze molto gravi si è verificato nella serata di ieri, giovedì 4 settembre, a Montale, nel modenese. Un'auto guidata da una donna si è scontrata per cause ancora in corso di accertamento contro una moto a bordo della quale viaggiava un ragazzo di 19 anni residente a Sassuolo. Ad avere la peggio è stato proprio il giovane, che, in seguito al forte impatto con la vettura, è stato sbalzato violentemente a terra: sul posto sono subito intervenuti i soccorsi del 118 ed ora è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Baggiovara.

