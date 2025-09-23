Furto all’interno di un cantiere, 51enne arrestato dalla Polizia di Stato
MODENA - La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino italiano di 51 anni, residente a Sassuolo, per il reato di furto aggravato. Intorno alle ore 15 del pomeriggio di ieri, lunedì 22 settembre, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in via Sabbatini a seguito di segnalazione alla linea di emergenza 112 NUE da parte di un dipendente della ditta impegnata nei lavori di riqualificazione della “Stazione Piccola”, che aveva sorpreso un uomo all’interno del cantiere di via Fregni mentre rovistava in un furgone in uso agli operai.
L’indagato, vistosi scoperto, si era dato a precipitosa fuga, abbattendo la recinzione del cantiere, inseguito dal richiedente l’intervento. Durante la fuga si era disfatto di un cellulare, lanciandolo a terra, risultato poi appartenere ad uno degli operai. Sulla scorta delle indicazioni ricevute, gli agenti hanno intercettato e bloccato il 51enne in via Sabbatini all’intersezione con via Muratori.
Nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
Nei confronti dell’indagato, già destinatario di avviso orale emesso nel 2020, il Questore di Modena ha altresì emesso la misura di prevenzione del Foglio di via Obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Modena per 4 anni.
- Uomo aggredito sul treno da San Felice a Bologna da una baby gang salita a Camposanto
- Sottopasso in zona Maserati a Modena, dal 1° ottobre cancelli chiusi di notte
- Aimag-Hera, i sindaci dei comuni che avevano approvato l'accordo: "Pronti a rimetterci al tavolo per garantire solidità e futuro all’azienda"
- Furto all’interno di un cantiere, 51enne arrestato dalla Polizia di Stato
- Aimag-Hera, Pd Mirandola: "Fatto una battaglia giusta, azienda resta un bene del territorio"
- Nuovi casi confermati di Chikungunya, a Carpi disinfestazione in tre nuove aree
- Skifidol Italian Brainrot, sabato 27 e domenica 28 settembre gran finale a MagicLand
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"