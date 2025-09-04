GeForce NOW: l’architettura Blackwell RTX rivoluziona il cloud gaming
(Adnkronos) - Il futuro del gaming è sempre più nel cloud e GeForce NOW si prepara a compiere il suo più grande salto di qualità. A partire da mercoledì 10 settembre, il servizio di streaming di NVIDIA si aggiornerà con l'architettura Blackwell RTX, portando una potenza di calcolo equivalente a una GPU di classe GeForce RTX 5080 direttamente sui dispositivi dei suoi abbonati. Questo massiccio upgrade non solo promette di spingere il cloud gaming a livelli mai visti prima in termini di risoluzione e frame rate, ma lo fa senza aumentare i prezzi di abbonamento. L'architettura Blackwell RTX rappresenta il cuore pulsante di questa rivoluzione. Le nuove GPU di classe GeForce RTX 5080 garantiranno un'impressionante potenza di calcolo di 62 teraflops, con un frame buffer da 48 GB, offrendo performance superiori di oltre tre volte rispetto alle attuali console e un frame rate 2,8 volte più veloce rispetto ai server della generazione precedente. L'aggiornamento introduce anche una serie di funzionalità avanzate: Massime prestazioni nel cloud: NVIDIA DLSS 4 con Multi Frame Generation permetterà lo streaming a risoluzione 5K e 120 fotogrammi al secondo (fps), performance un tempo esclusiva dei PC più potenti. Per i titoli competitivi, la tecnologia NVIDIA Reflex assicurerà un'esperienza fluida con stream fino a 360 fps a 1080p e una latenza di rete inferiore a 30 millisecondi. Fedeltà visiva rivoluzionaria: la nuova modalità Cinematic Quality Streaming garantirà colori più ricchi, testi più nitidi e scene cristalline grazie al campionamento 4:4:4 chroma, all'AI sharpening e alla codifica AV1 avanzata. Supporto per più dispositivi: gli abbonati Ultimate potranno ora godere di 90 fps su Steam Deck e 4K a 120 fps su Lenovo Legion Go S. Il supporto si estende anche a monitor e TV LG compatibili e a periferiche come i volanti da corsa Logitech. L'innovazione più significativa per gli utenti è l'introduzione della funzionalità Install-to-Play. Sfruttando lo storage cloud ad alte prestazioni basato sulla tecnologia NVIDIA NVMesh, i giocatori potranno installare i giochi direttamente nel cloud. Questo raddoppia istantaneamente il catalogo supportato, aggiungendo oltre 2.200 titoli Steam che erano precedentemente non disponibili. In totale, la libreria di GeForce NOW raggiunge ora oltre 4.500 giochi. Gli abbonati Ultimate e Performance disporranno di 100 GB di spazio di archiviazione per sessione, con la possibilità di aggiungere ulteriore spazio persistente a costi flessibili. L'upgrade arriva in tempo per una serie di uscite molto attese, che saranno tra le prime a sfruttare appieno la potenza della nuova piattaforma. Tra i titoli più caldi in arrivo: Borderlands 4: il celebre looter-shooter arriverà l'11 settembre su Steam ed Epic Games Store. Dying Light: The Beast: un mix unico di survival horror e azione in uscita il 19 settembre. The Outer Worlds 2: l'attesissimo sequel di Obsidian Entertainment. Arc Raiders: uno sparatutto co-op dinamico e ad alta tensione. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2: un'avventura GDR oscura e intrigante nel sottosuolo di Seattle. Hell Is Us: un'avventura misteriosa che unisce combattimento frenetico e un mondo atmosferico. Call of Duty: Black Ops 7: l'ultima iterazione dell'iconica serie sparatutto. Cinder City: Uno sparatutto tattico futuristico sviluppato internamente da Bigfire Games. Questa settimana, nel frattempo, la libreria si arricchisce di nuovi giochi tra cui l'attesissimo Hollow Knight: Silksong, finalmente disponibile anche su PC Game Pass, e Hell Is Us. La spinta all'innovazione non si ferma alle performance. NVIDIA, Discord ed Epic hanno annunciato una nuova esperienza integrata che permetterà agli utenti di Discord di provare nuovi giochi con gli amici direttamente in streaming, senza la necessità di scaricare o installare nulla, e persino senza possedere il gioco o un abbonamento a GeForce NOW. Il primo titolo a sfruttare questa integrazione è Fortnite. Inoltre, il servizio si espande in nuove regioni come l'India e collaborazioni con provider come Comcast e Deutsche Telekom promettono di migliorare ulteriormente la connettività [email protected] (Web Info)
- Modena, in Municipio la sindaca della città ucraina di Novyj Rozdil
- "Incontriamoci a settembre", a Finale Emilia tre appuntamenti con il Carc
- San Felice, Festa di fine estate al centro socio-educativo "Il Girasole"
- Carpi, nuova disinfestazione nell’area di via Nitti
- Gruppo Titan, piano di investimenti da 21 milioni: interventi anche nello stabilimento di Finale Emilia
- Ruba un powerbank e sette confezioni di caffè in un supermercato, bloccato dai Carabinieri
- Cavezzo, concluse le procedure di gara per l’affidamento degli impianti sportivi comunali
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Per l'ospedale di Mirandola il ringraziamento dell'imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero
La buona notizia
Il contributoFamiglie, apre il bando per richiedere aiuto per l'acquisto dei libri scolastici
Confermata anche per l’anno scolastico 2025/26 la concessione di sostegno economico per l’acquisto dei libri di testo
Per i più piccoliA Bastiglia con il plogging bambini e bambine ripuliscono il paese
Durante la camminata sono stati raccolti ben sei sacchi di rifiuti indifferenziati: vetro, plastica, bottiglie e carta
RicostruzioneA Medolla il campanile torna al suo posto dopo 13 anni dal sisma Emilia
La cella campanaria aveva resistito alle scosse, ma fu valutato che sarebbe stato più sicuro metterla a terra. Restaurata e privata della pesante guglia, ora è tornata al suo posto
Curiosità
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
La storiaDichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
CuriositàIl futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
Il ricordoL'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
"Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
CuriositàEcco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
Il ricordoRitrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
CuriositàOperazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
CuriositàEmilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore