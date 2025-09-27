Giro dell’Emilia, Rifondazione Comunista chiede l’esclusione della squadra ciclistica Israel Premier Tech: “Non si pedala su un genocidio”
MIRANDOLA -Da Mirandola a Bologna non si pedala sopra un genocidio, Rifondazione Comunista chiede l’esclusione della squadra ciclistica Israel Premier Tech dal Giro dell’Emilia, in programma sabato 4 ottobre con partenza da Mirandola e arrivo a San Luca.
A dichiararlo in una nota, sono Eliana Ferrari e Stefano Grondona, co-segretari Rifondazione Comunista Emilia-Romagna.
La Israel Premier Tech non è una semplice squadra sportiva: è un progetto legato al governo israeliano, impegnato in un’operazione di propaganda che utilizza lo sport per ripulire la propria immagine internazionale.
Non possiamo accettare che il Giro dell’Emilia diventi strumento di “sportwashing” per un Paese che sta compiendo un genocidio. Mentre a Gaza la popolazione civile continua a subire bombardamenti e restrizioni disumane, riteniamo inaccettabile che una squadra che rappresenta e promuove quello stesso governo possa sfilare come se nulla fosse.
Chiediamo quindi agli organizzatori del Giro dell’Emilia di escludere la Israel Premier Tech dalla competizione e alle istituzioni locali di assumersi la responsabilità di un gesto chiaro: non concedere le proprie piazze e le proprie strade al team israeliano.
Rifondazione Comunista sarà in piazza, insieme ai movimenti di solidarietà con il popolo palestinese, per ribadire il nostro impegno contro il genocidio e per la libertà della Palestina.
Leggi anche: Ciclismo, il 4 ottobre torna il “Giro dell’Emilia”: partirà da Mirandola e passerà da San Felice
- L’Ordine degli Ingegneri di Modena bandisce la seconda edizione della Borsa di Studio “Donna Ingegno”
- Quelli di Villaggio Fantozzi pronti per «Sogni, Cinema e Illusione» il 5 ottobre a Tresigallo - IL PROGRAMMA
- Caregiver, ripartono i corsi gratuiti dell’Ausl di Modena
- Emilia-Romagna, consorzi di bonifica al voto a dicembre per il rinnovo delle cariche
- Carpi, dal 6 ottobre al via il censimento permanente della popolazione
- Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
- Calcio, Serie B: il Modena supera 2-1 il Pescara ed è solo in testa alla classifica
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord