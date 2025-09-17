A Cavezzo un fine settimana all’insegna della partecipazione con sfilata e cena sarda

CAVEZZO - Cavezzo ha vissuto un fine settimana all’insegna della partecipazione e della collaborazione grazie alla sfilata e alla cena sarda. La sfilata, in particolare, ha rappresentato il cuore pulsante della manifestazione: un grande successo che ha visto il coinvolgimento e l’entusiasmo dei commercianti locali e non solo, capaci di unirsi e di proporre insieme un evento che ha dato energia e vitalità al centro del paese.

"Una risposta - afferma il Comune di Cavezzo - che ha dimostrato la voglia di fare rete, creando un clima positivo che ha colpito cittadini e visitatori".

Anche la cena sarda ha riscosso apprezzamenti unanimi per la qualità delle pietanze, nonostante alcune inevitabili problematiche di tempistica legate alla prima edizione, ad un’organizzazione in continua evoluzione e allo slittamento della data dal sabato alla domenica a causa del maltempo.

"I ritardi - spiega il Comune - sono stati dovuti esclusivamente alla preparazione dei piatti al momento, scelta che ha garantito freschezza e autenticità, e non hanno intaccato il giudizio positivo espresso dai partecipanti sulla qualità delle portate".

«Possiamo parlare di un bilancio estremamente positivo – afferma il sindaco di Cavezzo, Stefano Venturini –. La sfilata è stata un grande successo che ha visto protagonisti i commercianti, tornati a unirsi e a collaborare con entusiasmo, e che ha dato vita a un evento di grande impatto. Un ringraziamento sincero va alla Pro Loco, alle associazioni, ai volontari, alle frazioni vicine, alle forze dell’ordine e a tutti coloro che, in modi diversi, hanno contribuito alla riuscita di queste giornate. È stata una vera dimostrazione di comunità. Cavezzo oggi si mostra sempre più vivace e capace di tornare ad essere attrattiva, e l’inventiva con nuove proposte che diversificano l’offerta sul territorio sta dando i suoi frutti, come dimostrano la partecipazione e la collaborazione che abbiamo visto in questa occasione».

La Pro Loco esprime un sentito ringraziamento a tutti i volontari, ai propri associati e a chiunque abbia contribuito, in una forma o nell’altra, alla riuscita dell’evento. Un ringraziamento particolare viene rivolto agli sponsor, che con il loro sostegno hanno reso possibile l’organizzazione della manifestazione. Infine, l’iniziativa ha rappresentato anche un’occasione preziosa per il commercio di Cavezzo, in particolare per il settore dell’abbigliamento, che attraverso la sfilata ha potuto farsi conoscere ulteriormente e mettere in evidenza il valore del lavoro svolto con passione, rispetto alla vendita impersonale online. Proprio per questo la sfilata è stata particolarmente apprezzata dai commercianti, che hanno potuto sentirla come un evento anche loro, capace di valorizzarne l’impegno e la professionalità. Il successo della manifestazione ha già fatto nascere la richiesta di ripetere l’esperienza, a conferma di come la collaborazione e lo spirito di squadra possano trasformarsi in una ricchezza per tutto il paese.

Di seguito, alcune immagini del fine settimana a Cavezzo:

