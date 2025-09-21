Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
di Francesca Monari
“Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
Addestratori di AI: una carriera in crescita
Come si diventa addestratori di intelligenza artificiale? La risposta è nella figura del Prompt Engineer, una professione emergente che unisce competenze linguistiche e tecnologiche. Questo specialista si dedica a "dialogare" con gli algoritmi, insegnando loro a rispondere in modo efficace e a seguire linee guida specifiche. Un ruolo chiave per sbloccare il pieno potenziale dell'intelligenza artificiale, che richiede un'ottima padronanza linguistica e un forte interesse per l'AI. Una prospettiva professionale davvero interessante per chi cerca un futuro nel mondo tech!
Una nuova edicola a Farneta: Giulia Piras porta i giornali in Appennino
Ottime notizie per la comunità di Farneta, sull'Appennino! Giulia Piras, ad inizio anno, fresca di diploma, ha deciso di aprire una nuova edicola, portando un servizio essenziale direttamente nel cuore del territorio montano. Un'iniziativa che va controcorrente rispetto alla tendenza di chiusura delle piccole attività locali e che dimostra l'importanza di credere nei servizi di prossimità anche nelle aree più decentrate. Un segnale positivo per la vitalità delle nostre comunità appenniniche.
DicoLab: corsi di formazione gratuita per le tue competenze
Cerchi l'occasione giusta per rimetterti in gioco o acquisire nuove competenze, nel settore "cultura"? Sul sito di DicoLab puoi trovare un'opportunità preziosa per aggiornare il tuo profilo professionale, acquisire nuove abilità e migliorare la tua posizione nel mercato del lavoro. Non perdere l'occasione di investire nel tuo futuro, esplora le proposte di DicoLab e trova il corso che fa per te!
Professioni 5.0: il consulente digitale sostenibile
Il mondo del lavoro è in continua evoluzione e le Professioni 5.0 sono all'avanguardia. Tra queste spicca la figura del consulente digitale sostenibile. Questo professionista aiuta le aziende a integrare le tecnologie digitali in modo etico e responsabile, promuovendo pratiche più sostenibili e riducendo l'impatto ambientale. Una figura che unisce innovazione tecnologica e sensibilità ecologica, sempre più richiesta in un mercato che punta alla sostenibilità a 360 gradi.
