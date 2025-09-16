Il generale Vannacci mercoledì 17 settembre a San Giovanni in Persiceto

“Disciplina e passione le regole del gioco”: questo il titolo dell’evento pensato per ispirare le nuove generazioni attraverso le testimonianze dirette di chi lavorando sodo e con passione ce l’ha fatta: campioni dello sport, protagonisti della cultura e figure istituzionali. In programma mercoledì 17 settembre presso Villa Prugnolo a San Giovanni in Persiceto (via Poggio) vedrà la presenza di noti ex atleti sportivi con le loro storie di impegno e sacrifici. Ma anche di politici e rappresentanti delle istituzioni europee che condivideranno esperienze di vita politica, mettendo al centro i valori dell’impegno e della responsabilità civica.

Per l’occasione sarà presentata ufficialmente una straordinaria automobile da corsa, prodotta interamente in Italia da un team di giovani ingegneri e costruttori, guidato da Fausto Antonelli: zio del pilota Mercedes F1 Andrea Kimi Antonelli. La vettura – che punta a gareggiare in Formula GT – ha una livrea verde opaco ispirata al mondo militare e sarà dedicata alle Forze Armate. A svelarla al pubblico un ospite d’eccezione: il Generale Roberto Vannacci.