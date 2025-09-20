Il mirandolese Achille Reami vince 75mila euro ad “Affari Tuoi”
MIRANDOLA - Achille Reami, residente a Mirandola e sovrintendente di Polizia Locale nel reparto Infortunistica di Modena, ha vinto 75mila euro nel programma di Rai Uno "Affari Tuoi", condotto da Stefano De Martino, andato in onda venerdì 19 settembre.
Reami aveva debuttato per la regione Emilia Romagna il 26 giugno.
Achille, insieme alla moglie Barbara, ha eliminato tutti i pacchi blu e non ha ceduto alle allettanti proposte del "dottore", come i 47mila euro a cinque tiri dalla fine.
Al cartellone finale, Achille è arrivato con sei pacchetti rossi, compreso quello da 300mila euro, la massima somma che si può vincere.
Al quattro pacchi dalla fine, Achille chiama la Liguria che contiene dei 300mila euro e il sogno svanisce.
Sfumata l'opportunità di fare il colpaccio, Achille rifiuta le offerte del "dottore" e per due volte decide di tenersi il proprio pacco, il numero 4.
Alla partita finale, arriva con il suo pacco e quello delle Marche, rifiutando i 62mila euro offerti dal "dottore" e decidendo di andare avanti.
Grande gioia quando, in contemporanea, De Martino apre il pacco delle Marche e Achille il proprio che contiene 75mila euro.
"Partita epica. Achille uomo dal cuore gentile, tutti gli vogliono bene", ha detto alla fine della puntata Stefano De Martino.
