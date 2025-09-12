Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
12 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos - altro > Imprese, Federlegnoarredo: bene intesa per sviluppo della filiera del pioppo per rilanciare la produzione nazionale

Imprese, Federlegnoarredo: bene intesa per sviluppo della filiera del pioppo per rilanciare la produzione nazionale

|12 Settembre 2025 | adnkronos - altro

(Adnkronos) - In seguito alla sottoscrizione della nuova intesa per lo sviluppo della filiera del pioppo, avvenuta oggi a Palazzo Lombardia con il coinvolgimento di cinque Regioni (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia) e dei principali attori della filiera, FederlegnoArredo esprime apprezzamento per un accordo che rappresenta un importante passo avanti verso il rafforzamento della pioppicoltura nazionale. L’intesa - che aggiorna e rinnova quella siglata del 2014 - conferma la centralità del pioppo come risorsa strategica, e definisce un piano d’azione condiviso per aumentare la disponibilità di materia prima interna, ridurre la dipendenza dalle importazioni e garantire sostenibilità ambientale e sicurezza idrogeologica. “L’accordo del 2014 ha rappresentato una prima leva per il settore. Con questo nuovo accordo ci auguriamo che il trend positivo prosegua: l’obiettivo è raggiungere l’autosufficienza rispetto alle attuali importazioni di pioppo, anche in vista di una crescente difficoltà nel reperimento della materia prima”, commenta Paolo Fantoni, presidente di Assopannelli di FederlegnoArredo. “Le stime europee lasciano infatti intravedere il rischio che, entro il 2040, la domanda di legno superi di gran lunga la disponibilità naturale, sia a causa dell’aumento della domanda di biomassa legnosa, sia per le crescenti difficoltà di accesso al bosco in molti territori. In questo scenario, diventa strategico puntare su colture legnose dedicate. E la piantagione di pioppo è esemplare per la sua rapida crescita, che già dopo 10 anni consente di ottenere legno utilizzabile per imballaggi, pannelli, mobili e altri usi industriali, contribuendo concretamente alla sicurezza dell’approvvigionamento nazionale ed europeo”. La nuova intesa rappresenta un passo rilevante per il futuro della pioppicoltura italiana, sottolinea Nicoletta Azzi, vicepresidente di Assopannelli: “Solo attraverso un approccio sistemico sarà possibile rafforzare il ruolo della pioppicoltura. Sarà essenziale prevedere incentivi mirati per l’ampliamento delle superfici coltivate a pioppo e facilitare l’accesso ai fondi europei, riconoscendo il pioppo come una risorsa strategica per l’economia verde e la transizione ecologica. Sarà inoltre importante attivare un Cluster interregionale del pioppo, promuovendo sinergie tra territori, produttori e istituzioni. Infine, sarà necessario definire un modello condiviso di coltivazione nelle aree golenali, con l’obiettivo di coniugare sostenibilità ambientale, sicurezza idraulica e valorizzazione produttiva”. [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Seta, Orsa Trasporti: "Carenza di personale e sicurezza, problemi che denunciamo da tempo. Sciopero il 22 settembre"
Trasporto pubblico
Seta, Orsa Trasporti: "Carenza di personale e sicurezza, problemi che denunciamo da tempo. Sciopero il 22 settembre"
"La misura è colma. È ora che tutte le forze sindacali si uniscano per un obiettivo comune" si legge nella nota stampa del sindacato
Mirandola, ritrovata e restituita al proprietario un'auto rubata
Cronaca
Mirandola, ritrovata e restituita al proprietario un'auto rubata
E' accaduto nel pomeriggio del 9 settembre
Soliera, respinto ordine del giorno in memoria di Charlie Kirk presentato da Fratelli d'Italia
Politica
Soliera, respinto ordine del giorno in memoria di Charlie Kirk presentato da Fratelli d'Italia
Il capogruppo Riccio: "Atto grave e discriminatorio"
Modena, il sindaco Mezzetti accoglie in Municipio Audrey Azoulay, direttrice generale Unesco
L'incontro
Modena, il sindaco Mezzetti accoglie in Municipio Audrey Azoulay, direttrice generale Unesco
Bonissima e aceto balsamico i doni recapitati dal primo cittadino in segno di gratitudine per la sua prima visita in città
Lunedì 15 settembre inizia l'anno scolastico per quasi 36mila studenti delle superiori nel modenese
Scuola e università
Lunedì 15 settembre inizia l'anno scolastico per quasi 36mila studenti delle superiori nel modenese
Iscritti in calo a livello provinciale, ma in aumento rispetto allo scorso anno nel distretto di Carpi e in quello di Mirandola. A Carpi, inaugurazione dell'ampliamento dell’istituto "Fanti – Da Vinci"
Merce rubata in un centro commerciale, tra i denunciati un 22enne di Bomporto
Cronaca
Merce rubata in un centro commerciale, tra i denunciati un 22enne di Bomporto
I prodotti sottratti illecitamente avevano un valore totale di circa 200 euro
San Felice, da lunedì 15 settembre in biblioteca torna in vigore l'orario invernale
Da sapere
San Felice, da lunedì 15 settembre in biblioteca torna in vigore l'orario invernale
Sarà aperta al mattino da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, al sabato fino alle 12. Al pomeriggio da lunedì a giovedì dalle 15 alle 19, venerdì pomeriggio chiusa
Spinte e pugni ai Carabinieri durante un controllo, in casa aveva "shaboo": arrestato 49enne
Cronaca
Spinte e pugni ai Carabinieri durante un controllo, in casa aveva "shaboo": arrestato 49enne
Si tratta di una sostanza stupefacente prodotto della sintesi della metanfetamina: l'uomo era anche in possesso di materiale per la sua lavorazione e per il confezionamento in bustine
Cavezzo, esauriti i 280 posti disponibili per la cena sarda in programma sabato 13 settembre
Da sapere
Cavezzo, esauriti i 280 posti disponibili per la cena sarda in programma sabato 13 settembre
Anche chi non potrà gustare il menù tipico potrà comunque scoprire i prodotti sardi esposti: appuntamento per tutti con la sfilata organizzata dai commercianti
Conclusa l'edizione 2025 di "Mirasummer", estate di esperienze e sport per oltre 300 bambini e ragazzi
L'iniziativa
Conclusa l'edizione 2025 di "Mirasummer", estate di esperienze e sport per oltre 300 bambini e ragazzi
Successo per il centro estivo comunale organizzato e gestito dall’ASD Comitato Unitario Polisportive (CUP) in convenzione con il Comune di Mirandola
Prodotti cosmetici contenenti sostanze vietate sequestrati in un negozio di casalinghi di Modena
Cronaca
Prodotti cosmetici contenenti sostanze vietate sequestrati in un negozio di casalinghi di Modena
Nel corso di un'ispezione igienico-sanitaria effettuata dai Carabinieri del Nas di Parma
Pallacanestro, il giovane cestista massese Alex Mingotti passa all'Olympia Basket Comiso
Sport
Pallacanestro, il giovane cestista massese Alex Mingotti passa all'Olympia Basket Comiso
Dopo due anni in Serie C emiliano-romagnola si trasferisce in Sicilia
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Giornalista cacciata dalla Flotilla, Tajani: "Brutto episodio censura"
Giornalista cacciata dalla Flotilla, Tajani: "Brutto episodio censura"
Revenge porn, video choc ragazza di Foggia: "Mie foto fake su muri città, sto vivendo un inferno"
Revenge porn, video choc ragazza di Foggia: "Mie foto fake su muri città, sto vivendo un inferno"
Armani, dalle zanne d'elefante alla tigre tappeto: in eredità anche l'arredamento animale
Armani, dalle zanne d'elefante alla tigre tappeto: in eredità anche l'arredamento animale
Legno, Semeraro (Rilegno): "Consorzio impegnato ad ottimizzare risorse forestali"
Legno, Semeraro (Rilegno): "Consorzio impegnato ad ottimizzare risorse forestali"
Legno, Bertolini (Iren Ambiente): "Impegnati a intercettare materiali per avviarli a recupero"
Legno, Bertolini (Iren Ambiente): "Impegnati a intercettare materiali per avviarli a recupero"
Legno, Vacchiano (uniMi): "L’attività di fotosintesi è a rischio diminuzione"
Legno, Vacchiano (uniMi): "L’attività di fotosintesi è a rischio diminuzione"
Voci su Ranucci verso La7? "Contatti con Cairo per libro con Solferino"
Voci su Ranucci verso La7? "Contatti con Cairo per libro con Solferino"
Ufc alla Casa Bianca? Come potrebbe essere lo show di arti marziali miste con... Trump
Ufc alla Casa Bianca? Come potrebbe essere lo show di arti marziali miste con... Trump
Donna prende a morsi un pitbull per salvare il suo cane: il video choc
Donna prende a morsi un pitbull per salvare il suo cane: il video choc
Jim Jefferies sbarca in Italia con il nuovo tour ‘Son of a Carpenter’
Jim Jefferies sbarca in Italia con il nuovo tour ‘Son of a Carpenter’
Agroalimentare, Palazzo Reale di Napoli ospita 'Campania Mater' per futuro del settore
Agroalimentare, Palazzo Reale di Napoli ospita 'Campania Mater' per futuro del settore
Sanità, in Italia 70mila morti per sepsi nel 2020, esperti: "Riconoscerla salva vite umane"
Sanità, in Italia 70mila morti per sepsi nel 2020, esperti: "Riconoscerla salva vite umane"
ActionAid nelle scuole: "Violenza fra pari a sfondo razziale diffusa tra studenti"
ActionAid nelle scuole: "Violenza fra pari a sfondo razziale diffusa tra studenti"
Spagna e armi nucleari, la ministra della Difesa: "Netanyahu ha travisato parole Sanchez"
Spagna e armi nucleari, la ministra della Difesa: "Netanyahu ha travisato parole Sanchez"
Sicurezza, efficienza e sostenibilità, le parole d’ordine di Gis 2025
Sicurezza, efficienza e sostenibilità, le parole d’ordine di Gis 2025
Meloni: "Ci accusavano di voler spaccare l'Italia, ma al Sud mai così tanti occupati dal 2004"
Meloni: "Ci accusavano di voler spaccare l'Italia, ma al Sud mai così tanti occupati dal 2004"
X Factor, siparietto tra Achille Lauro e la concorrente: "Mi stai mettendo nei casini?"
X Factor, siparietto tra Achille Lauro e la concorrente: "Mi stai mettendo nei casini?"
Usa, Fabbri: "Risposta altre potenze mostra calo influenza"
Usa, Fabbri: "Risposta altre potenze mostra calo influenza"
Eurovision, anche Irlanda minaccia il ritiro se partecipa Israele: l'annuncio della tv pubblica
Eurovision, anche Irlanda minaccia il ritiro se partecipa Israele: l'annuncio della tv pubblica
Roma, bomba carta esplode davanti ingresso centro sociale 'La Strada'
Roma, bomba carta esplode davanti ingresso centro sociale 'La Strada'

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

SALUTE

Tumori, 485mila italiani con cancro prostata, Aiom: "Casi in crescita, potenziare prevenzione"
Tumori, 485mila italiani con cancro prostata, Aiom: "Casi in crescita, potenziare prevenzione"
Ortopedici: "Dal padel al basket è boom di infortuni dopo vacanze"
Ortopedici: "Dal padel al basket è boom di infortuni dopo vacanze"
Dalla cucina alla cameretta, in casa rischi invisibili per il respiro dei bambini
Dalla cucina alla cameretta, in casa rischi invisibili per il respiro dei bambini
In Francia e Germania ospedali pronti a scenari di guerra, la situazione in Italia
In Francia e Germania ospedali pronti a scenari di guerra, la situazione in Italia
Aritmie cardiache, a Bergamo convegno su nuove frontiere da Ia a robotica
Aritmie cardiache, a Bergamo convegno su nuove frontiere da Ia a robotica
Sanità nel mirino di cyberattacchi, da Consulcesi 5 regole salvadati
Sanità nel mirino di cyberattacchi, da Consulcesi 5 regole salvadati
Torna Fitwalking for Ail, camminata solidale per la ricerca e i pazienti ematologici
Torna Fitwalking for Ail, camminata solidale per la ricerca e i pazienti ematologici
Ia, sentinella cuore-respiro e svolta nel diabete, così cambierà la medicina
Ia, sentinella cuore-respiro e svolta nel diabete, così cambierà la medicina
Ricorso Uap al Tar Lazio su farmacia dei servizi, il 2 dicembre fase finale
Ricorso Uap al Tar Lazio su farmacia dei servizi, il 2 dicembre fase finale
Giornata prevenzione suicidi, in Italia 300 al mese con trend in crescita
Giornata prevenzione suicidi, in Italia 300 al mese con trend in crescita
Glioblastoma, anticorpo rallenta progressione e riduce iperattività cerebrale
Glioblastoma, anticorpo rallenta progressione e riduce iperattività cerebrale
In Europa aumentano suicidi, psichiatra Pompili: "Italia ha tassi più bassi ma serve più cultura"
In Europa aumentano suicidi, psichiatra Pompili: "Italia ha tassi più bassi ma serve più cultura"

Sul Panaro on air

    • WatchRainbow Bike Pride, biciclettata a staffetta tra i Comuni del Sorbara
    • Watch350 chilometri sul trattore per arrivare alla Sagra di San Biagio
    • Watch"Io bambino zero", serata caso Veleno sulla pedofilia nella Bassa Modenese a San Felice sul Panaro

    • ATTUALITÀ

    Imprese, Federlegnoarredo: bene intesa per sviluppo della filiera del pioppo per rilanciare la produzione nazionale
    Imprese, Federlegnoarredo: bene intesa per sviluppo della filiera del pioppo per rilanciare la produzione nazionale
    Ia, Zuppi a Digithon: "Servono regole del gioco, strumento non diventi mai nostro padrone"
    Ia, Zuppi a Digithon: "Servono regole del gioco, strumento non diventi mai nostro padrone"
    Ecovacs a IFA 2025: il futuro della smart home
    Ecovacs a IFA 2025: il futuro della smart home
    Tributaristi, bene riforma ordinamento professione commercialisti
    Tributaristi, bene riforma ordinamento professione commercialisti
    Gmail, nuova scheda per monitorare gli acquisti su Amazon (e non solo)
    Gmail, nuova scheda per monitorare gli acquisti su Amazon (e non solo)
    Caso Kirk, le foto dell’FBI “migliorate” dall’IA e la disinformazione da social
    Caso Kirk, le foto dell’FBI “migliorate” dall’IA e la disinformazione da social
    Startup: da Ia a sensori atomici, ecco proposte da Digithon 2025
    Startup: da Ia a sensori atomici, ecco proposte da Digithon 2025
    Ia, Boccia: "Tra finzione e realtà diritto d'autore a rischio, servono regole chiare su algoritmi"
    Ia, Boccia: "Tra finzione e realtà diritto d'autore a rischio, servono regole chiare su algoritmi"
    Pirelli, accordo con Aston Martin per adozione Cyber Tyre
    Pirelli, accordo con Aston Martin per adozione Cyber Tyre
    Ia, Nastasi (Siae): "Effetti enormi, in prossimi 5 anni perdita diritto d'autore per 22 mld di euro nel mondo"
    Ia, Nastasi (Siae): "Effetti enormi, in prossimi 5 anni perdita diritto d'autore per 22 mld di euro nel mondo"
    Innovazione, torna Digitalmeet con 150 eventi in tutta Italia su Ia startup e futuro
    Innovazione, torna Digitalmeet con 150 eventi in tutta Italia su Ia startup e futuro
    Riforma delle professioni, i geologi: “Occasione storica per riaffermare il ruolo strategico dei professionisti a servizio del Paese”
    Riforma delle professioni, i geologi: “Occasione storica per riaffermare il ruolo strategico dei professionisti a servizio del Paese”

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    La solidarietà
    Un ponte di solidarietà tra Modena e la città indiana di Jamkhed
    Alcuni professionisti della Chirurgia della mano del Policlinico di Modena hanno partecipato ad una missione umanitaria organizzata da GICAM
    Salute
    Cuore fermo da 20 minuti prelevato in Toscana e portato a Bologna in tempo per essere trapiantato
    Si tratta del primo trapianto da donatore a cuore fermo con prelievo da fuori regione
    Amici animali
    A Nonantola recuperata la maialina che si era persa
    Si chiama Flora, è pacifica e tranquilla e dopo ave girato per le campagne in lunga e in largo è stata presa in carico di volontari de Il Pettirosso

    Curiosità

    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari

    chiudi