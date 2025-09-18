Incendio alla centrale a biomasse di Massa Finalese, Rifondazione Comunista: “Si sospenda lo stoccaggio”
FINALE EMILIA - Nota stampa di Rifondazione Comunista in merito all'incendio alla centrale a biomasse di Massa Finalese:
"L’ennesimo incendio nell’area di stoccaggio della centrale a biomasse, situata nell’ex zuccherificio di Massa Finalese, dimostra che l'impianto presenta inefficienze in relazione al monitoraggio e al controllo delle misure preventive previste dalle autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti. Oppure le autorizzazioni non sono adeguate al rischio incendiario dell'impianto. Una cosa è certa: non è più tollerabile che periodicamente si presentino questi episodi che inquinano un territorio già pesantemente impattato e che generano allarme nella popolazione. Ne va della sicurezza della cittadinanza e dei lavoratori. Così non si può andare avanti.
Chiediamo agli enti competenti di intervenire con fermezza per rafforzare le misure antincendio dell'area di stoccaggio delle biomasse e di sospendere i conferimenti fino a quando le misure di prevenzione incendio non sono state adeguate al rischio. Ringraziamo i Vigili del Fuoco per lo straordinario lavoro che ancora una volta sono stati chiamati a svolgere. Anche per rispetto del loro prezioso operato questi problemi vanno risolti una volta per tutte!"
