Incendio alla centrale a biomasse di Massa Finalese, Rifondazione Comunista: “Si sospenda lo stoccaggio”

FINALE EMILIA - Nota stampa di Rifondazione Comunista in merito all'incendio alla centrale a biomasse di Massa Finalese:

"L’ennesimo incendio nell’area di stoccaggio della centrale a biomasse, situata nell’ex zuccherificio di Massa Finalese, dimostra che l'impianto presenta inefficienze in relazione al monitoraggio e al controllo delle misure preventive previste dalle autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti. Oppure le autorizzazioni non sono adeguate al rischio incendiario dell'impianto. Una cosa è certa: non è più tollerabile che periodicamente si presentino questi episodi che inquinano un territorio già pesantemente impattato e che generano allarme nella popolazione. Ne va della sicurezza della cittadinanza e dei lavoratori. Così non si può andare avanti.