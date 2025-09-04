“Incontriamoci a settembre”, a Finale Emilia tre appuntamenti con il Carc
FINALE EMILIA - Dopo la pausa estiva, il Carc riparte con la rassegna “Incontriamoci a settembre”: 𝘁𝗿𝗲 𝘀𝗲𝗿𝗮𝘁𝗲 𝗮𝗱 𝗶𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗼 𝗲 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗼, 𝗱𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲 𝗮 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮, 𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮 𝗲 𝗮𝘁𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀, nell’𝗮𝘂𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗴𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗦𝗰𝘂𝗼𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗼 𝗴𝗿𝗮𝗱𝗼 "𝗖𝗲𝘀𝗮𝗿𝗲 𝗙𝗿𝗮𝘀𝘀𝗼𝗻𝗶" (viale della Rinascita). Nella locandina seguente, gli appuntamenti del mese di settembre nell'ambito della rassegna "Incontriamoci a settembre 2025". Da segnalare mercoledì 17 settembre l'appuntamento dal titolo "L'arte, er digiuno, la fatica, la piggione, le carcere, er governo" in cui i relatori saranno i professori Luca Gherardi e Giulio Antonio Borgatti e si approfondirà la "Roma romanesca di Giuseppe Gioacchino Belli e di Carlo Emilio Gadda.
LEGGI ANCHE:
- "Incontriamoci a settembre", a Finale Emilia tre appuntamenti con il Carc
- San Felice, Festa di fine estate al centro socio-educativo "Il Girasole"
- Carpi, nuova disinfestazione nell’area di via Nitti
- Gruppo Titan, piano di investimenti da 21 milioni: interventi anche nello stabilimento di Finale Emilia
- Ruba un powerbank e sette confezioni di caffè in un supermercato, bloccato dai Carabinieri
- Cavezzo, concluse le procedure di gara per l’affidamento degli impianti sportivi comunali
- M5S: "Il Gigetto e la mobilità del futuro: basta immobilismo, serve visione concreta e sostenibile"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Per l'ospedale di Mirandola il ringraziamento dell'imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero