09 Settembre 2025
iPhone 17, iPhone 17 Air e iPhone 17 Pro: i nuovi telefoni Apple

(Adnkronos) - Apple ha alzato il sipario sulla nuova linea iPhone 17, un vero e proprio salto generazionale che introduce tre modelli profondamente rinnovati: iPhone 17, iPhone 17 Pro e Pro Max, e il nuovo iPhone Air, che porta per la prima volta in gamma un design sottilissimo in titanio. La presentazione ha confermato quello che i rumor delle ultime settimane lasciavano intuire: prestazioni da record grazie al chip A19 Pro, fotocamere da 48 megapixel in tutte le varianti e funzioni avanzate di Apple Intelligence integrate in iOS 26. Tutti i modelli saranno disponibili in pre-ordine dal 12 settembre e nei negozi dal 19 settembre, con nuove colorazioni e una rinnovata gamma di accessori. I modelli Pro introducono un design completamente riprogettato con scocca in alluminio serie 7000 e un plateau posteriore che consente di ospitare una batteria più grande. All’interno debutta una camera a vapore progettata da Apple e saldata al telaio per migliorare la dissipazione termica: un sistema che consente al chip A19 Pro di mantenere prestazioni elevate più a lungo, soprattutto nel gaming e nell’editing video. Il nuovo Super Retina XDR Display da 6,3 e 6,9 pollici raggiunge i 3000 nit di luminosità massima all’aperto e integra la seconda generazione del Ceramic Shield, ora presente anche sul retro per una resistenza ai graffi e alle cadute mai vista prima su iPhone. La vera rivoluzione arriva dal comparto fotografico: tre sensori da 48 MP (principale, ultra-grandangolare e teleobiettivo) che simulano otto diverse lunghezze focali, inclusa un’inedita ottica 200 mm con zoom ottico 8x, la più spinta mai vista su iPhone. A completare l’offerta, una nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 MP con sensore quadrato, che amplia automaticamente l’inquadratura nei selfie di gruppo e supporta la registrazione video stabilizzata in 4K HDR. Per i videomaker, iPhone 17 Pro e Pro Max introducono il supporto a ProRes RAW, Apple Log 2 e genlock, strumenti fino ad oggi appannaggio delle produzioni professionali. Accanto ai modelli Pro, Apple lancia iPhone Air: appena 5,6 millimetri di spessore, scocca in titanio di grado aerospaziale e un peso ridottissimo. Nonostante la silhouette, il dispositivo integra il chip A19 Pro affiancato dal modem C1X di nuova generazione e dal chip N1 per le connessioni wireless, garantendo prestazioni da top di gamma e consumi ottimizzati. Il display Super Retina XDR da 6,5 pollici supporta ProMotion a 120 Hz e raggiunge anch’esso i 3000 nit di luminosità. Fotocamera principale da 48 MP con focale variabile, tele 2x e il nuovo frontale Center Stage da 18 MP portano la stessa esperienza fotografica dei modelli più grandi, in un formato pensato per chi cerca leggerezza senza compromessi. La batteria, favorita dalla nuova architettura interna, offre un’autonomia da “tutto il giorno”, ulteriormente estendibile con la MagSafe Battery sottile e leggera presentata insieme agli accessori dedicati. Il modello base cresce nelle dimensioni (6,3 pollici) e adotta per la prima volta una doppia fotocamera Fusion da 48 MP, con grandangolo e ultra-wide completamente ridisegnati, oltre al nuovo sensore frontale Center Stage. L’uso quotidiano beneficia del chip A19, costruito a 3 nanometri, che garantisce fluidità, efficienza e supporto nativo alle funzioni di Apple Intelligence.  Lo schermo Super Retina XDR con ProMotion offre la stessa luminosità dei modelli Pro, mentre il Ceramic Shield 2 migliora del triplo la resistenza ai graffi rispetto alla generazione precedente. Anche la batteria compie un balzo in avanti, con fino a 30 ore di riproduzione video e ricarica rapida al 50% in 20 minuti. Disponibile in cinque colori (nero, lavanda, azzurro mist, salvia e bianco), parte da 256 GB di memoria, raddoppiando lo spazio di archiviazione minimo rispetto all’anno scorso. Oltre ai tradizionali case in silicone e trasparenti, Apple introduce le custodie TechWoven e Air Case, realizzate con tessuti tecnici e materiali riciclati, disponibili in nuove colorazioni. Arriva inoltre un accessorio inedito: la Crossbody Strap magnetica regolabile, pensata per portare l’iPhone come una borsa a tracolla. [email protected] (Web Info)
Nuovi casi confermati di Chikungunya, a Carpi disinfestazione in tre nuove aree
Salute
Nuovi casi confermati di Chikungunya, a Carpi disinfestazione in tre nuove aree
Dalle 23 di domani, mercoledì 10 settembre, sarà effettuato un trattamento adulticida nelle aree pubbliche
Mirandola, si inaugura l’anno accademico 2025-2026 dell’Università della Libera Età "Bruno Andreolli"
Scuola e università
Mirandola, si inaugura l’anno accademico 2025-2026 dell’Università della Libera Età "Bruno Andreolli"
Appuntamento domenica 14 settembre alla Sala Trionfini
Modena, studente dell'Università di Bologna diventa prof. alle superiori a 21 anni
Cronaca
Modena, studente dell'Università di Bologna diventa prof. alle superiori a 21 anni
Il giovane Martin Mansour insegnerà all’Istituto professionale "Cattaneo-Deledda"
Distretto biomedicale, "Patto per il Nord": "Mirandola tradita, da Governo e Regione condanna alla burocrazia"
Politica
Distretto biomedicale, "Patto per il Nord": "Mirandola tradita, da Governo e Regione condanna alla burocrazia"
"Stato ed Emilia-Romagna continuano a boicottare questa eccellenza, trattandola come se fosse un settore di serie B" si legge in una nota stampa
Carpi, denominazione comunale alla stria del forno Borelli
Il riconoscimento
Carpi, denominazione comunale alla stria del forno Borelli
Il riconoscimento consegnato sabato 6 settembre dal sindaco Righi e dall’assessora al Commercio Poletti
Cavezzo, confermato il progetto Piedibus
Per i più piccoli
Cavezzo, confermato il progetto Piedibus
Gli itinerari attivi restano due: la linea Sant’Anna e la linea via Concordia, entrambe guidate con entusiasmo dai volontari
Superati i 30mila visitatori alla Festa provinciale dell’unità di Modena, mercoledì 10 settembre lo spettacolo di Paolo Rossi
Vestiti, usciamo
Superati i 30mila visitatori alla Festa provinciale dell’unità di Modena, mercoledì 10 settembre lo spettacolo di Paolo Rossi
In programma anche un evento dedicato al volley con Andrea Zorzi e l’incontro sull’Emilia-Romagna con Michele de Pascale
Aggressione controllori sul bus, Filt Cgil: "Solidarietà alle lavoratrici"
Il caso
Aggressione controllori sul bus, Filt Cgil: "Solidarietà alle lavoratrici"
"Serve più presenza delle forze dell'ordine" chiede il sindacato
Modifica in Giunta a Finale Emilia: Gatto sarà assessore, esce Anna Baldini
Politica
Modifica in Giunta a Finale Emilia: Gatto sarà assessore, esce Anna Baldini
Gatto assumerà le deleghe allo Sport
Riparte il corso di autodifesa femminile rivolto alle donne di Mirandola e dei comuni dell'Area Nord
La novità
Riparte il corso di autodifesa femminile rivolto alle donne di Mirandola e dei comuni dell'Area Nord
E' organizzato dal Comune di Mirandola in collaborazione con i maestri di arti marziali Nicoletta Magnoni e Dino Ghelli
A Finale Emilia il 12 settembre inaugura la Coop rinnovata
La novità
A Finale Emilia il 12 settembre inaugura la Coop rinnovata
Alle 9, taglio del nastro in seguito alla fine dei lavori di restyling del negozio
Morto mentre suonava, mercoledì 10 settembre i funerali di Massimo Anderlini, batterista dei Red Rockers di Soliera
L'addio
Morto mentre suonava, mercoledì 10 settembre i funerali di Massimo Anderlini, batterista dei Red Rockers di Soliera
La famiglia ha voluto organizzare un incontro aperto a chi lo ha conosciuto, per celebrare insieme la sua vita
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

Alzheimer, allo studio esame del sangue per aiutare diagnosi precoce
Alzheimer, allo studio esame del sangue per aiutare diagnosi precoce
Dallo scudo penale alle violenze "piccoli passi", medici pronto soccorso chiedono svolta
Dallo scudo penale alle violenze "piccoli passi", medici pronto soccorso chiedono svolta
In Italia quasi 1,5 milioni con demenza, le associazioni: "Famiglie lasciate sole"
In Italia quasi 1,5 milioni con demenza, le associazioni: "Famiglie lasciate sole"
Veronika-Lucia Ocone vende 'Guerrierò', l'irriverente campagna di Famiglie Sma
Veronika-Lucia Ocone vende 'Guerrierò', l'irriverente campagna di Famiglie Sma
Iss: "Non bere in gravidanza, 1 solo bicchiere può cambiare una vita"
Iss: "Non bere in gravidanza, 1 solo bicchiere può cambiare una vita"
Salute: a Milano settimana del cuore, appello esperti 'proteggerlo fin da bimbi'
Salute: a Milano settimana del cuore, appello esperti 'proteggerlo fin da bimbi'
Salute, Viatris ottiene la Certificazione Great Great Place to Work in Italia
Salute, Viatris ottiene la Certificazione Great Great Place to Work in Italia
Exergames contro l'Alzheimer, studi mostrano benefici in prime fasi malattia
Exergames contro l'Alzheimer, studi mostrano benefici in prime fasi malattia
Medicina, al via a Pisa Congresso Società italiana neuroscienze
Medicina, al via a Pisa Congresso Società italiana neuroscienze
Sostenere e valorizzare ricercatori under 40 in pediatria: nasce Fondazione DicoGiovani
Sostenere e valorizzare ricercatori under 40 in pediatria: nasce Fondazione DicoGiovani
Addio a David Baltimore, premio Nobel con Dulbecco e Temin
Addio a David Baltimore, premio Nobel con Dulbecco e Temin
Scuola, decalogo pediatri per una 'ripresa in salute, sicurezza e serenità'
Scuola, decalogo pediatri per una 'ripresa in salute, sicurezza e serenità'

    iPhone 17, iPhone 17 Air e iPhone 17 Pro: i nuovi telefoni Apple
    iPhone 17, iPhone 17 Air e iPhone 17 Pro: i nuovi telefoni Apple
    Apple presenta Watch Ultra 3 con novità per sport e salute
    Apple presenta Watch Ultra 3 con novità per sport e salute
    Stella Li, almeno 100 marchi cinesi verso il fallimento ma risultati Byd restano solidi
    Stella Li, almeno 100 marchi cinesi verso il fallimento ma risultati Byd restano solidi
    Food, 'Pane Nostrum 2025': in scena l’eccellenza dell’arte bianca a Senigallia
    Food, 'Pane Nostrum 2025': in scena l’eccellenza dell’arte bianca a Senigallia
    Lost Soul Aside per PS5, la recensione
    Lost Soul Aside per PS5, la recensione
    Honor Magic V5 e l'ansia da batteria con una sfida da record
    Honor Magic V5 e l'ansia da batteria con una sfida da record
    Di Maio incontra 60 top imprenditori dell'export. Cooperazione e strategie per affrontare le sfide dei mercati globali
    Di Maio incontra 60 top imprenditori dell'export. Cooperazione e strategie per affrontare le sfide dei mercati globali
    EA Sports FC 26: Salah e Putellas guidano le classifiche dei Top 26
    EA Sports FC 26: Salah e Putellas guidano le classifiche dei Top 26
    "I Love Lucca Comics & Games": il film-documentario al cinema per raccontare un fenomeno culturale
    "I Love Lucca Comics & Games": il film-documentario al cinema per raccontare un fenomeno culturale
    50 Top Pizza: 'Una pizza napoletana' a New York e 'I Masanielli' a Caserta migliori pizzerie al mondo
    50 Top Pizza: 'Una pizza napoletana' a New York e 'I Masanielli' a Caserta migliori pizzerie al mondo
    Food: tra gusto e conoscenza migliaia di visitatori al Bufala Fest a Napoli
    Food: tra gusto e conoscenza migliaia di visitatori al Bufala Fest a Napoli
    Galileo's Legacy: l'Italia all'Expo di Osaka con l'AI
    Galileo's Legacy: l'Italia all'Expo di Osaka con l'AI

    Amici animali
    A Nonantola recuperata la maialina che si era persa
    Si chiama Flora, è pacifica e tranquilla e dopo ave girato per le campagne in lunga e in largo è stata presa in carico di volontari de Il Pettirosso
    Le novità per la salute
    Policlinico di Modena, innovativo intervento di trombectomia meccanica su paziente oncologico
    La procedura è stata condotta dal Dottor Cristian Caporali, specialista dell’Unità Operativa di Radiologia Interventistica, e ha coinvolto diverse équipe specialistiche in una sinergia operativa che rappresenta un esempio di medicina integrata.
    In piazza
    Una pentola, scarpette di lusso, una tenda da campeggio (intera): con Mirandola si-cura raccolti per le strade 100 kg di rifiuti
    Organizzatori ufficiali sono stati La Zerla coop sociale, Giardino Botanico La Pica e il Comune di Mirandola, con la preziosa collaborazione delle associazioni di volontariato Ecobuster e Tutti a Raccolta.

    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari

