22 Settembre 2025
iPhone Fold, primi dettagli sul debutto del pieghevole di Apple

22 Settembre 2025

(Adnkronos) - Nonostante i nuovi iPhone siano appena arrivati sugli scaffali, iniziano già a circolare indiscrezioni sulla prossima generazione. Secondo quanto riportato da Mark Gurman, analista di Bloomberg, il 2026 sarà l’anno del primo iPhone pieghevole, un dispositivo che dovrebbe affiancare la linea iPhone 18 e che Apple avrebbe progettato come una vera e propria sfida ingegneristica. Il design, stando alle fonti, sarà caratterizzato da un telaio in titanio e ricorderà due iPhone Air affiancati, con un profilo estremamente sottile e una qualità costruttiva che punta a distinguersi rispetto alla concorrenza. In molti avevano già ipotizzato che la nascita dell’iPhone Air fosse stata un test preliminare per arrivare al formato foldable, e le nuove informazioni sembrano confermarlo. Sul fronte produttivo, Gurman indica che la maggior parte della manifattura sarà concentrata in Cina, nonostante le recenti voci su un possibile avvio in India. Potrebbero comunque esserci lotti parziali realizzati fuori dal Paese asiatico, ma la catena principale rimarrebbe legata alla tradizionale filiera cinese. Quanto al prezzo, si parla di una soglia minima di 2.000 dollari, con stime precedenti che collocavano il nuovo modello nella fascia tra i 2.100 e i 2.300 dollari. Una cifra che posizionerebbe l’iPhone Fold tra i prodotti premium più costosi del catalogo Apple. Il lancio dovrebbe avvenire nell’autunno 2026, con una presentazione prevista a settembre in contemporanea con iPhone 18. Non è escluso però uno slittamento a ottobre o novembre, come già avvenuto in passato per altri debutti dirompenti, ad esempio quello di iPhone X nel 2017. [email protected] (Web Info)
Da San Felice Fabio Silvestri vince la a 5^ edizione del torneo Fustellificio Gadda
Sport
Da San Felice Fabio Silvestri vince la a 5^ edizione del torneo Fustellificio Gadda
Dopo due settimane intense di tennis, si è conclusa a Camposanto la competizione sportiva, che ha visto confrontarsi diversi atleti dei circoli tennis della Bassa. 
Aggressione omofoba a Bomporto, prese di mira due ragazzine che si baciavano
Il caso
Aggressione omofoba a Bomporto, prese di mira due ragazzine che si baciavano
E' accaduto sabato sera durante la sagra. La sindaca Meschiari: "Un fatto grave e intollerabile, che non ci rappresenta e che condanniamo con fermezza".
Tenta di uccidere un ventenne per un telefonino, l'aggressore non rispetta i domiciliari e per lui si aprono le porte del Sant'Anna
Il caso
Tenta di uccidere un ventenne per un telefonino, l'aggressore non rispetta i domiciliari e per lui si aprono le porte del Sant'Anna
Il giovane, appena 20 anni anche lui, lo scorso agosto aveva aggredito un coetaneo a colpi di forbice
Ha il braccialetto elettronico ma continua a molestare la moglie, 73 enne tradotto in carcere a San Felice
Cronaca nera
Ha il braccialetto elettronico ma continua a molestare la moglie, 73 enne tradotto in carcere a San Felice
All'anziano era stato imposto il divieto di avvicinamento alla casa dove viveva la donna nella Bassa Modenese
Si è aperta la stagione della caccia, in tanti in pianura. Otto cacciatori sono stati sanzionati
I dati
Si è aperta la stagione della caccia, in tanti in pianura. Otto cacciatori sono stati sanzionati
Per il mancato utilizzo dell'indumento ad alta visibilità, per la mancanza della distanza da strade e abitazioni e per la mancanza di assicurazione
Modena, prevenzione e contrasto delle truffe, martedì 23 settembre il primo incontro
L'iniziativa
Modena, prevenzione e contrasto delle truffe, martedì 23 settembre il primo incontro
Alle ore 16.30 al circolo XXII Aprile di via Pio Donati 120 a Modena.
Mirandola, venerdì 26 settembre si presenta il libro "Nordkapp"
Vestiti, usciamo
Mirandola, venerdì 26 settembre si presenta il libro "Nordkapp"
Alle ore 18, incontro con l'autore Sandro Cappello
Emilia-Romagna, un algoritmo di supercalcolo per contrastare la povertà con il contributo dei ricercatori Unimore
La novità
Emilia-Romagna, un algoritmo di supercalcolo per contrastare la povertà con il contributo dei ricercatori Unimore
La Regione presenta un modello di micro-simulazione avanzata che integra dati multipli per monitorare la diffusione della povertà e valutare l'impatto delle politiche attuali e future
Regioni più green d'Italia per emissioni e sostenibilità: Emilia-Romagna nella Top Ten
I dati
Regioni più green d'Italia per emissioni e sostenibilità: Emilia-Romagna nella Top Ten
–19,7% di emissioni e forte interesse digitale per la mobilità elettrica
Trasporti, Evangelisti (FdI): "Chiarezza su proroga contratto Tper e aumento biglietti bus"
Trasporto pubblico
Trasporti, Evangelisti (FdI): "Chiarezza su proroga contratto Tper e aumento biglietti bus"
"Servono misure per favorire il ricambio generazionale e l’attrattività della professione di conducente di mezzi pubblici", si legge nella nota.
In Emilia-Romagna 49 immobili confiscati alla criminalità organizzata e recuperati dal 2011
Il punto
In Emilia-Romagna 49 immobili confiscati alla criminalità organizzata e recuperati dal 2011
A Modena, attraverso un apposito progetto, ci si occuperà della gestione dell'edificio confiscato alla criminalità di via Anderlini 89 /D, riqualificato lo scorso anno
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
“Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
Sinner incanta a Pechino: prima gli smash, poi... la 'magia'
Sinner incanta a Pechino: prima gli smash, poi... la 'magia'
Litta (Aisla Lazio): "Progetto Baobab protegge figli di persone con Sla"
Litta (Aisla Lazio): "Progetto Baobab protegge figli di persone con Sla"
Giornata Sla, Proietti (Aisla Lazio): "L'associazione una seconda famiglia"
Giornata Sla, Proietti (Aisla Lazio): "L'associazione una seconda famiglia"
Malattie rare, Rizzitano (Aisla): "Portiamo a istituzioni realtà persone con Sla"
Malattie rare, Rizzitano (Aisla): "Portiamo a istituzioni realtà persone con Sla"
Lo sciopero per Gaza nelle piazze, da Genova a Roma manifestazioni in tutta Italia
Lo sciopero per Gaza nelle piazze, da Genova a Roma manifestazioni in tutta Italia
E' morto il fratello del presidente della Regione Siciliana Schifani
E' morto il fratello del presidente della Regione Siciliana Schifani
Lidl, al via campagna 'Lidl vale davvero' per riflettere su ciò che conta realmente
Lidl, al via campagna 'Lidl vale davvero' per riflettere su ciò che conta realmente
Pallone d'oro 2025, oggi la cerimonia: orario, candidati e dove vederla
Pallone d'oro 2025, oggi la cerimonia: orario, candidati e dove vederla
Israele respinge dichiarazione su riconoscimento Palestina: "Premia massacro del 7 ottobre"
Israele respinge dichiarazione su riconoscimento Palestina: "Premia massacro del 7 ottobre"
Vela, è la protagonista della quarta giornata del Salone di Genova
Vela, è la protagonista della quarta giornata del Salone di Genova
Ondata di maltempo sull'Italia: piogge intense a Milano, a Savona esonda il Bormida
Ondata di maltempo sull'Italia: piogge intense a Milano, a Savona esonda il Bormida
L'autunno si presenta, ecco la tempesta equinoziale: le previsioni meteo
L'autunno si presenta, ecco la tempesta equinoziale: le previsioni meteo
Nautica, al 65° Salone internazionale presentati i saloni nautici territoriali
Nautica, al 65° Salone internazionale presentati i saloni nautici territoriali
Malattie rare, Aisla chiude XVIII Giornata Nazionale Sla
Malattie rare, Aisla chiude XVIII Giornata Nazionale Sla
Caccia russo sorvola il Mar Baltico, decollano i jet tedeschi. Mosca contro Nato e Ue
Il punto
Caccia russo sorvola il Mar Baltico, decollano i jet tedeschi. Mosca contro Nato e Ue
Serie A, oggi Napoli-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla
Serie A, oggi Napoli-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla
Oggi inizia la nuova stagione, cos'è e quando cade l'equinozio di autunno
meteo
Oggi inizia la nuova stagione, cos'è e quando cade l'equinozio di autunno
E' la data più comune per questo fenomeno ma non è fissa: può variare tra il 21 e il 24 settembre. Questo perché l'anno solare non dura esattamente 365 giorni: c'è uno scarto di qualche ora
Chengdu, oggi Musetti-Shevchenko in semifinale: orario, precedenti e dove vederla
Chengdu, oggi Musetti-Shevchenko in semifinale: orario, precedenti e dove vederla
Manovra, obiettivo Giorgetti taglio tasse. Salvini torna a 'punzecchiare' le banche
Manovra, obiettivo Giorgetti taglio tasse. Salvini torna a 'punzecchiare' le banche
Trump: "Charlie Kirk un martire, io odio i miei avversari"
Trump: "Charlie Kirk un martire, io odio i miei avversari"

Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali

Come combattere la "brain fog": consigli e rimedi per migliorare attenzione e memoria
Come combattere la "brain fog": consigli e rimedi per migliorare attenzione e memoria
Vaia: "Per gli italiani salute, pace e lavoro sono priorità, basta divisioni"
Vaia: "Per gli italiani salute, pace e lavoro sono priorità, basta divisioni"
Dal climate change alle pandemie, a Milano un laboratorio insegna a pensare 'sostenibile'
Dal climate change alle pandemie, a Milano un laboratorio insegna a pensare 'sostenibile'
Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"
Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"
Amici obesi e Fiao: "Bene Gemmato su possibile estensione accesso agonisti Glp-1"
Amici obesi e Fiao: "Bene Gemmato su possibile estensione accesso agonisti Glp-1"
Malattie rare, Aisla: "In Lombardia una notte di luce per Giornata Sla"
Malattie rare, Aisla: "In Lombardia una notte di luce per Giornata Sla"
Una settimana per il cuore, visite e screening cardiologici gratuiti fino al 3 ottobre
Una settimana per il cuore, visite e screening cardiologici gratuiti fino al 3 ottobre
Farmaceutica, Uniamo: "Con Testo unico volontà di migliorare accesso a farmaci"
Farmaceutica, Uniamo: "Con Testo unico volontà di migliorare accesso a farmaci"
Marcotullio (ViiV Healthcare): "Al fianco di Mix Festival per fare luce su Hiv"
Marcotullio (ViiV Healthcare): "Al fianco di Mix Festival per fare luce su Hiv"
Cosmaro (Fond. Lila Milano): "Su Hiv senza comunicazione non c’è prevenzione"
Cosmaro (Fond. Lila Milano): "Su Hiv senza comunicazione non c’è prevenzione"
Alfano Miglietti (Accademia Brera): "Ruolo arte è svegliare coscienza su Hiv"
Alfano Miglietti (Accademia Brera): "Ruolo arte è svegliare coscienza su Hiv"
Malattie rare, Borgo: "Persona con Sla deve poter esercitare i propri diritti"
Malattie rare, Borgo: "Persona con Sla deve poter esercitare i propri diritti"

    • WatchTaglio del nastro della nuova filiale di SANFELICE 1893 Banca Popolare a Pavullo nel Frignano
    • WatchTroppi antibiotici, cosa succede? L'infettivologo Stefano Zona illustra l'antibiotico resistenza
    • WatchSfilata Cavezzo, modelle per una sera le clienti di Manu Taglie Forti Donna

    Ghiaccio "attivo" su Marte, i dati INGV svelano fenomeni glaciali recenti
    Ghiaccio "attivo" su Marte, i dati INGV svelano fenomeni glaciali recenti
    EcoFlow lancia le power station "Trail", energia portatile con ingombro e peso ridotto
    EcoFlow lancia le power station "Trail", energia portatile con ingombro e peso ridotto
    iPhone Fold, primi dettagli sul debutto del pieghevole di Apple
    iPhone Fold, primi dettagli sul debutto del pieghevole di Apple
    AI nelle aziende italiane: il 67% la adotta, ma solo il 15% è "a prova di futuro"
    AI nelle aziende italiane: il 67% la adotta, ma solo il 15% è "a prova di futuro"
    Apple Intelligence su Apple Watch, come funziona e su quali modelli
    Apple Intelligence su Apple Watch, come funziona e su quali modelli
    L'asteroide 1998 KY26 è più piccolo del previsto: la missione Hayabusa2 è a rischio?
    L'asteroide 1998 KY26 è più piccolo del previsto: la missione Hayabusa2 è a rischio?
    Cina, dalla ricerca alla realtà: svelata la tecnologia per costruire sulla Luna
    Cina, dalla ricerca alla realtà: svelata la tecnologia per costruire sulla Luna
    Turismo: da città del gioco a meta culturale, la nuova vita di Nova Gorica riparte da Go2025
    Turismo: da città del gioco a meta culturale, la nuova vita di Nova Gorica riparte da Go2025
    Vino: Masi inaugura Monteleone21, la cantina che diventa hub esperienziale
    Vino: Masi inaugura Monteleone21, la cantina che diventa hub esperienziale
    Turismo: Glamour, un 'Exclusive weekend' dedicato ai 5 sensi e alla generazione wanderlust
    Turismo: Glamour, un 'Exclusive weekend' dedicato ai 5 sensi e alla generazione wanderlust
    Stiga traccia una rotta green: sostenibilità e innovazione ridefiniscono il garden care
    Stiga traccia una rotta green: sostenibilità e innovazione ridefiniscono il garden care
    Ricostruzione Emilia-Romagna: Sogesid fa il punto con i Comuni e accelera gli interventi
    Ricostruzione Emilia-Romagna: Sogesid fa il punto con i Comuni e accelera gli interventi

    La cerimonia
    Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE
    Realizzato nel 1906 dall’architetto Gustavo Zagni e trasferito a Mirandola nel 1934, ha rappresentato per decenni un punto di riferimento come edicola, accompagnando generazioni di cittadini. Rimasto inaccessibile dopo il sisma del 2012, torna oggi a nuova vita come spazio di incontro e convivialità.
    L'avvenimento
    San Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
    Il concittadino Mauro Rettighieri ha reso omaggio alla storica professionista: un momento di emozione collettiva che ha ricordato il valore del servizio sanitario pubblico.
    Curiosità
    Arrivano nel modenese 14 cassette postali “smart”: rosse fuori, tecnologiche dentro
    Sono così intelligenti da avvisare direttamente il portalettere se sono piene o vuote. Risultato? Niente più giri a vuoto, meno emissioni inutili e un lavoro più rapido ed efficiente

    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"

