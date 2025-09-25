La forza della comunità energetica, due appuntamenti a Concordia
CONCORDIA - L’Amministrazione comunale di Concordia informa la cittadinanza che nei giorni venerdì 26 e sabato 27 settembre si terranno due importanti appuntamenti dedicati alla produzione di energia sostenibile. Venerdì 26 settembre, alle ore 21 presso la Sala Consiliare del Comune di Concordia (piazza 29 Maggio), si svolgerà l’Assemblea pubblica della cooperativa “Energia per Concordia”, aperta non solo ai soci ma a tutta la cittadinanza con la presentazione dei vantaggi delle Comunità Energetiche Rinnovabili e delle opportunità offerte dal PNRR per la realizzazione di impianti fotovoltaici nei comuni con meno di 50.000 abitanti.
Sabato 27 settembre, alle ore 10 presso la Cooperativa Culturale Gioacchino Malavasi (via Carducci 6) si terrà l’inaugurazione del primo impianto fotovoltaico realizzato dalla cooperativa “Energia per Concordia”. L’impianto rappresenta non solo un investimento per la Coop. Malavasi, ma l’avvio di una nuova stagione di energia pulita e condivisa a chilometro zero per il territorio, nonché il simbolo di un cambiamento culturale in cui la sostenibilità diventa azione concreta e collettiva. L’Amministrazione comunale esprime grande soddisfazione per il traguardo raggiunto dalla cooperativa “Energia per Concordia”, che fin dall’inizio ha creduto nella forza del sistema di condivisione energetica quale bene comune e volano di crescita per tutta la comunità.
