L’Ordine degli Ingegneri di Modena bandisce la seconda edizione della Borsa di Studio “Donna Ingegno”

MODENA - L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena bandisce la seconda edizione della Borsa di Studio “Donna Ingegno”, consistente in un premio economico di 1.500 euro in favore di tre studentesse iscritte ad uno dei corsi di Laurea Magistrale attivati presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

“Questa iniziativa – dichiara Valeria Dal Borgo, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Modena – ha come scopo quello di valorizzare, incoraggiare e mettere in evidenza la figura della donna in ambito tecnico, promuovendo al contempo l’obiettivo n°5 della ‘Parità di Genere’ nell’ambito dell’Agenda ONU 2030. Il nostro Ordine professionale ritiene doveroso dare il giusto riconoscimento alle studentesse che abbiano prodotto brillanti risultati universitari con il conseguimento della laurea triennale, dando loro un contributo per agevolare il proseguimento degli studi e quindi la possibilità di integrarsi nel mondo del lavoro con le stesse opportunità e la stessa retribuzione economica dei colleghi uomini”.

Le candidature si possono presentare fino al prossimo 31 Ottobre. La domanda di partecipazione ed i requisiti del bando possono essere consultati e scaricati dal sito dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena all'indirizzo www.ordineingegnerimodena.it

BORSA DI STUDIO ‘DONNA INGEGNO’: ECCO COME PARTECIPARE

Il bando “Donna Ingegno” è aperto a tutte le studentesse neo-laureate di un corso di Laurea in Ingegneria triennale e iscritte alla laurea magistrale presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” UNIMORE, nel corso dell’anno accademico 2024-2025. I requisiti sono: avere conseguito la laurea triennale entro il 16 ottobre 2025; avere completato l’iscrizione ad un corso di laurea magistrale entro il 25 ottobre 2025; avere conseguito un punteggio medio almeno pari a 28/30 negli esami svolti durante la laurea triennale. Sono previste tre categorie di premi: Gruppo A (Ingegneria Meccanica, Ingegneria del Veicolo, Advanced Automotive Engineering, Sustainable Industrial Engineering); Gruppo B (Ingegneria Civile e Ambientale, Ingegneria dei Materiali); Gruppo C (Ingegneria informatica, Electronic Engineering ed Artificial Intelligence Engineering). Le domande di partecipazione verranno valutate da parte di una commissione interna, composta da membri del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri e di referenti della Commissione delle Pari Opportunità. La Commissione assegnerà il punteggio in base a requisiti di merito accademico, ma anche di condizioni personali ed in considerazione di eventuali esperienze extracurriculari. Ad esempio, saranno assegnati punteggi maggiori alle studentesse che svolgono attività di lavoro oltre all’attività di studio, così come a coloro che sono impegnate in attività di volontariato e/o di carattere sociale, che hanno maturato esperienze all'estero o che possono certificare specifiche competenze tecnologico-digitali. Alle prime tre candidate che avranno ottenuto il punteggio più alto andrà un premio di 1.500 euro.

La Borsa di Studio “Donna Ingegno” è promossa dalla Commissione delle Pari Opportunità dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Si avvale inoltre del patrocinio del CUP-Comitato Unitario delle Professioni di Modena, della Commissione Pari Opportunità del CUP di Modena, della Commissione Pari Opportunità del Comune di Modena e della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.

Leggi anche: L’Ordine degli Ingegneri ha consegnato a tre giovani studentesse la prima edizione della Borsa di Studio “Donna Ingegno”