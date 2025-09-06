Lunedì 8 settembre Modena ricorda l’ex sindaco Mario Del Monte a 31 anni dalla scomparsa
MODENA - Lunedì 8 settembre, alle 9, nel giorno del 31° anniversario, una delegazione del Comune guidata dal sindaco Massimo Mezzetti partecipa alla cerimonia commemorativa in programma al cimitero di San Cataldo.
Alla presenza di familiari e amici, viene deposta davanti alla tomba di Del Monte una cesta di fiori con nastro giallo e blu e la scritta “Comune di Modena”.
Alla cerimonia partecipano anche il presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri, rappresentanti della Giunta, oltre che della famiglia e della Fondazione Mario del Monte.
Del Monte, sindaco dal 1980 al 1987 dopo essere stato consigliere comunale ininterrottamente dal 1964, fu anche dirigente del Pci, assessore alla Regione Emilia-Romagna e presidente provinciale della Lega delle cooperative. Morì in un incidente stradale l’8 settembre del 1994, a 52 anni.
Leggi anche: Modena, girasoli per ricordare Luciano Pavarotti nel 18° anniversario della scomparsa
- Distretto di Pavullo, due nuovi mezzi a disposizione dei servizi domiciliari
- Avis Camposanto, donate tre nuove poltrone per la sala prelievi
- Lunedì 8 settembre Modena ricorda l'ex sindaco Mario Del Monte a 31 anni dalla scomparsa
- Calendario Modena Fiere, salgono a 21 gli eventi in programma nel 2026 per rilanciare il quartiere fieristico
- Bondeno, tutto pronto per il concerto di Irene Grandi
- Modena, al parco Novi Sad tornato le attività del progetto "Fermata-Molza"
- Controlli della Polizia di Stato a Modena: oltre 60 persone identificate e multa da 5000 euro per due esercizi commerciali
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Per l'ospedale di Mirandola il ringraziamento dell'imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero
- Mirandola, sospetto caso di arbovirosi: disinfestazioni straordinarie contro le zanzare