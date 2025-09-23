Marcello Morelli è il nuovo presidente provinciale di Faib Confesercenti

MODENA - Si è svolta nei giorni scorsi, presso la sede di Confesercenti Modena, l'Assemblea elettiva provinciale della FAIB (Federazione Autonoma Italiana Benzinai), che ha eletto Marcello Morelli, gestore di una stazione di servizio IP a Modena, nuovo presidente per il prossimo mandato. L'elezione si è tenuta al termine di un confronto fra i partecipanti presenti, numerosi gestori della provincia di Modena, che ha visto al centro i problemi della categoria, con una particolare attenzione alla ricerca della sicurezza e tutela dei gestori, esposti a rischi continui e sempre maggiori e il contrasto all'illegalità contrattuale che è diventato un tema sempre più rilevante, a causa dei comportamenti delle compagnie petrolifere che impongono a gestori clausole di esclusiva, margini ridotti, obblighi di investimento e orari imposti.

"Compito della FAIB e della nuova Presidenza - ha affermato Morelli - sarà soprattutto quello di creare le condizioni per restituire dignità alla figura del gestore garantendo margini adeguati al costo della vita. Inoltre occorrerà ribadire all'opinione pubblica e ai consumatori il meccanismo di formazione dei prezzi finali di vendita del carburante. Un meccanismo che i gestori subiscono ricevendo un riconoscimento economico di pochi centesimi di euro".

Nel corso dell'incontro sono stati anche illustrati i dati sulla rete distributiva in Emilia- Romagna, a cura della dott.ssa Giulia Gervasio del CAT Confesercenti Emilia-Romagna e sono intervenuti i presenti. L'Assemblea si è tenuta in contemporanea a quella per il rinnovo degli organismi della FAIB Emilia-Romagna e ha provveduto anche ad eleggere la nuova Presidenza Provinciale che è risultata composta da imprenditori in rappresentanza delle aree territoriali della Provincia di Modena, oltre al presidente Morelli. L'incontro è stato coordinato da Marco Pasi, direttore Confesercenti E.R. e ha visto i saluti della Direttrice di Confesercenti Modena, Marvj Rosselli, del presidente della FAIB Modena, Franco Giberti, eletto presidente Onorario FAIB Confesercenti Modena e del presidente regionale FAIB uscente, Ercole Gori. Ha concluso i lavori il coordinatore nazionale della FAIB, Pietro Di Paoloantonio.