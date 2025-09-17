Mirandola, maltrattamenti, richieste di denaro e minacce di morte ad una 78enne: rinviati a giudizio figlia, genero e nipote
MIRANDOLA - Sono stati rinviati a giudizio la figlia, il genero e il nipote di una donna di 78 anni che sarebbe stata da loro maltrattata. E' accaduto a Mirandola negli anni scorsi: l'anziana aveva accolto nella propria abitazione la famiglia della figlia, ma la situazione era presto degenerata. Figlia, genero e nipote, infatti, secondo quanto raccontato dalla donna, le chiedevano in continuazione denaro e utilizzavano con altri fini quello che la 78enne affidava loro per l'acquisto delle medicine di cui necessitava.
Inoltre, da parte dei tre sarebbero arrivati in più occasioni insulti, offese e minacce di morte nel confronti della 78enne, che, in una circostanza, sarebbe anche stata aggredita dal genero, che l'avrebbe fatta cadere dal letto. Ora, figlia, genero e nipote andranno a processo.
