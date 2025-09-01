Mirandola ospita la prima edizione del Campionato Italiano di pallavolo dei Vigili del Fuoco

MIRANDOLA - Nel fine settimana del 12 e 13 settembre 2025, Mirandola ospiterà la prima edizione del Campionato Italiano dei Vigili del Fuoco di Pallavolo, un evento sportivo di rilievo nazionale che vedrà impegnate squadre provenienti da tutto il Paese.

A fare da cornice alla manifestazione saranno il "𝗣𝗮𝗹𝗮 𝗦𝗶𝗺𝗼𝗻𝗰𝗲𝗹𝗹𝗶" e la "𝗣𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗕𝗼𝗻𝗮𝘁𝘁𝗶", luoghi simbolo dello sport indoor locale.





Il torneo è intitolato alla memoria di 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 “𝗖𝗶𝘀𝗰𝗼” 𝗘𝗴𝗶𝗱𝗶, scomparso nello scorso Febbraio 2024 all'età di 73 anni. L’iniziativa rappresenta non solo un’occasione per celebrare lo spirito sportivo e il senso di squadra che contraddistingue il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma anche un momento di incontro tra comunità, istituzioni e operatori del soccorso, all’insegna dei valori di solidarietà, rispetto e amicizia.



"Il 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗠𝗶𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼𝗹𝗮 è onorato di accogliere questo appuntamento, capace di unire sport, memoria e appartenenza, e si prepara ad accogliere atleti e famiglie in un fine settimana che si preannuncia ricco di emozioni - dichiara l'amministrazione -".

