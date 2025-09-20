Modena, da lunedì 22 settembre in strada Canaletto sud circolazione sospesa per lavori alla filovia

Nelle aree interessate dal cantiere sarà inoltre vietata la sosta, ma verrà garantito l’accesso alle attività laterali. Il percorso alternativo suggerito è strada Canaletto sud, via Attiraglio, via Levi Montalcini, via Montessori e strada Canaletto sud.

L’intervento di adeguamento della filovia, del valore di 750 mila euro, finanziato per 660 mila euro da risorse del Progetto periferie e per la parte rimanente da risorse residue, è gestito dalla società di trasformazione urbana CambiaMo che attua per conto del Comune il “Progetto periferie. Ri-generazione e innovazione”.

I lavori di adeguamento, dovuti alla variazione dell’assetto stradale operato dal comune di Modena con il risezionamento di strada Canaletto Sud e la realizzazione di una nuova rotatoria in corrispondenza di via del Mercato, interessano la linea 11, una delle cinque filovie del servizio di trasporto urbano di Modena. I lavori, nel dettaglio, consistono nello smantellamento del tratto di filovia e nella contestuale realizzazione di un nuovo tratto di bifilare, della lunghezza di circa 400 metri, necessario all’instradamento del filobus nella viabilità modificata.

Quello dell’adeguamento della filovia in strada Canaletto sud rappresenta l’ultimo cantiere del “Progetto periferie. Ri-generazione e innovazione”, il bando nazionale che, nel 2018, alla presenza dell’allora presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, ha visto Modena tra i primi comuni a far partire gli interventi finanziati dal Progetto, per un valore di 18 milioni di euro. L’intervento rientra nell’ambito della più complessiva riqualificazione del sistema della mobilità stradale e ciclopedonale che ha già trasformato strada Canaletto in un boulevard con ciclopedonali su entrambi i lati e una fascia centrale verde con alberature che ospiterà, appunto, anche la filovia.