Modena, tre arresti per furto in 24 ore
MODENA - Nell’ambito di una intensificata attività di controllo del territorio, disposta dal Questore di Modena, Lucio Pennella, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, nella giornata di ieri, domenica 31 agosto, la Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 35 anni, già noto alle Forze dell’Ordine e irregolare sul territorio nazionale, per il reato di tentato furto aggravato. Intorno alle ore 4.45, la Squadra Volante è intervenuta in zona Crocetta in quanto un residente aveva segnalato rumori sospetti provenire dalla strada. Giunti sul posto, gli agenti hanno sorpreso il 35enne che, dopo essere uscito da un ristorante attraverso un foro praticato sul vetro della porta d’ingresso, si era dato a precipitosa fuga per le vie limitrofe, scavalcando diverse recinzioni di confine tra le abitazioni. Inseguito, è stato raggiunto e bloccato dagli operatori all’interno di un cortile. Da un immediato sopralluogo, gli agenti hanno constatato la presenza di alcuni grossi sassi nei pressi del ristorante, usati verosimilmente per frantumare la vetrina; all’interno del locale il registratore di cassa era stato rovistato e accanto alla porta d’ingresso vi era un recipiente contenente diverse monete. Questa mattina, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia.
Questa notte, invece, la Squadra Volante ha tratto in arresto due cittadini italiani di 41 e 38 anni per il reato di furto aggravato in concorso. Intorno alle 2.00, gli agenti in servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Emilia Centro, hanno notato due uomini dall’atteggiamento sospetto, che, usciti da un condominio, alla vista della Polizia si sono dati alla fuga in bicicletta. Gli agenti, nonostante i due avessero preso strade opposte per cercare di seminarli, sono riusciti a raggiungerli e a bloccarli. Da un sopralluogo all’interno del condominio, gli operatori hanno constatato la manomissione della porta di un magazzino che si trova al piano terra, adibito a deposito merci di una attività commerciale. Nella disponibilità di uno dei due indagati sono stati rinvenuti svariati prodotti alimentari del valore complessivo di oltre 500 euro, sottratti verosimilmente dal magazzino mentre l’altro uomo fungeva da palo, oltre a due cacciaviti, una tronchese e un paio di forbici, motivo per il quale è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. All’esito dell’udienza, svoltasi nella giornata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti degli indagati la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
- Mirandola, iniziata la riqualificazione dell'area di via Don Milani a Gavello
- Caccia, l’Emilia-Romagna anticipa di un mese l’avvio della stagione venatoria al cinghiale in 23 distretti
- Sospetto caso di Chikungunya, al via i trattamenti a Modena
- Modena, tre arresti per furto in 24 ore
- Caccia, prima giornata di pre-apertura: tre sanzioni dopo i controlli della Polizia Provinciale
- Pallavolo Concordia, al via gli allenamenti dei gruppi Under 14 e Under 16 femminili
- Carpi, alla vista degli agenti getta l'hashish, fugge in bici e si scontra con l'auto della Polizia: arrestato
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Per l'ospedale di Mirandola il ringraziamento dell'imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero